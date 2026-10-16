O viață trăită la maxim, între luxul extrem, falimentul răsunător și pasiunea pentru gastronomie. Așa își definește chef Albert Jubany existența. Astăzi, restaurantul său Eth Bistro din Vielha, o stațiune montană exclusivistă din nordul Spaniei, este recunoscut ca una dintre cele mai bune adrese gastronomice din Pirinei, însă drumul până la acest succes a fost demn de scenariul unui film de Hollywood.

De la ucenicia într-un restaurant faimos la imperiul din construcții

Cariera lui Albert Jubany a început promițător în mijlocul anilor ’80. Format la Școala Horeca din Girona sub îndrumarea lui Joan Roca, unul dintre cei mai faimoși chefi din lume, Jubany a lucrat la El Celler de Can Roca (mulți ani declarat cel mai bun restaurant din lume), dar și în bucătăriile altor restaurante prestigioase din Spania.

Totuși, la 26 de ani, epuizat de presiunea din bucătărie, a decis să renunțe complet la șorțul de bucătar și s-a alăturat tatălui său în domeniul construcțiilor. Cu un spirit antreprenorial nativ, Jubany a transformat firma tatălui său într-un gigant al amenajărilor interioare și izolațiilor, lucrând pentru marii dezvoltatori spanioli. Imperiul său cu 60 de angajați permanenți a executat lucrări de infrastructură majore precum extinderi la Spitalul Santa Caterina și sediul Caixa de Girona, terminale din aeroportul El Prat și liniile 5 și 9 ale metroului din Barcelona, sediul central al spitalului din Mollet și magazine Zara la nivel global.

Prăbușirea din 2012 l-a readus în bucătărie

Marea criză imobiliară de după 2007 l-a doborât lent, culminând în 2012 cu un faliment dramatic. Evacuat din locuința sa și nevoit să își vândă casa familială în pierdere pentru a-și achita datoriile, Jubany s-a aflat din nou la pământ.

În 2015, a decis să o ia de la capăt acolo unde începuse: în bucătărie. Fără capital, a deschis un mic bar în Vielha, unde inițial încălzea mâncarea la cuptorul cu microunde și servea fondue de brânză. Conștient că tehnicile gastronomice evoluaseră masiv în cei 20 de ani în care lipsise din domeniu, Jubany s-a autoinstruit noaptea urmărind tutoriale pe YouTube pentru a învăța tehnicile moderne.

Combinând tehnicile moderne cu gătitul slow, tradițional, învățat în tinerețe, a extins spațiul și a creat un meniu de degustare spectaculos la Eth Bistro, cu preparate miniaturale sofisticate, cum ar fi crochetele de creveți în crustă kataifi, canelonii cu crab și spumă de arici de mare sau supa vichyssoise de sparanghel alb cu caviar și anghilă afumată.

Cât costă meniul la Eth Bistro

Prețul mediu al meniului este de 80 € (fără băuturi). Restaurantul a fost decorat cu distincții de către ceșe mai importante site-uri de critică gastronomică: recomandat în Ghidul Michelin, are 1 Soare Repsol, este Membru de onoare al Academiei de Gastronomie din Lleida.

Banii nu aduc fericirea

După vizita Regelui Filip al Spaniei și a multor magnați internaționali, Jubany a reușit în ultimii ani o dublă performanță: menține succesul de top al Eth Bistro și, din 2025, a relansat o nouă firmă de construcții alături de un fost angajat, operând exclusiv pe bază de plăți cash, fără bilete la ordin. Pentru că s-a învățat minte din trecut.

La 60 de ani, bucătarul catalan privește spre trecut fără regrete: „Trăiesc cel mai bun moment din viața mea. Este chiar mai bine decât atunci când aveam mulți bani, pentru că pe atunci nu mă puteam bucura de ei din cauza stresului.”