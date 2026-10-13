Coleșa cu brânză friptă și papricașul de găină sunt preparatele care readuc în actualitate gusturile copilăriei în Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin, într-un nou episod al seriei video „Amintiri Gustoase”, dedicat gastronomiei și tradițiilor din Banat.

Satul Eftimie Murgu, cunoscut și sub numele de Rudăria, găzduiește cel mai mare complex de mori de apă din sud-estul Europei. În această localitate din județul Caraș-Severin, gastronomia, viața de familie și patrimoniul rural se întâlnesc în gospodăria familiei Craia, unde Maria, cunoscută drept Maya, și soțul ei, Remus, păstrează rețetele învățate de la părinți.

Cel de-al doilea episod al seriei documentare video „Amintiri Gustoase”, intitulat „Acasă la Maya”, a fost lansat pe 2 octombrie și poate fi urmărit pe canalul de YouTube al proiectului. Filmul surprinde obiceiurile culinare ale comunității, felul în care rețetele se transmit între generații și legătura dintre viața de zi cu zi și patrimoniul local.

Seria este realizată de Cronicari Digitali și Asociația Human Made Art, prin platforma Amintiri Gustoase, în cadrul proiectului cultural dedicat gastronomiei și identității Banatului.

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Coleșa cu brânză friptă, gustul meselor de zi cu zi

În bucătăria familiei Craia, coleșa, denumirea locală pentru mămăligă, este unul dintre preparatele care evocă cel mai bine mesele copilăriei. Alături de brânza friptă, aceasta făcea parte din alimentația obișnuită a localnicilor.

Documentarul surprinde prepararea coleșei la foc și explică detalii transmise prin experiență, de la consistența mămăligii până la modul în care trebuie amestecată. Amintirile duc și spre vremurile în care mamele și bunicile pregăteau rapid masa, în timp ce ceilalți membri ai familiei își terminau treburile din gospodărie.

Un alt preparat prezentat în episod este papricașul de găină, asociat mai ales cu mesele de duminică. Rețeta pornește de la ingrediente disponibile în gospodărie: găină crescută în ogradă, legume călite în untură de porc, sos de roșii și verdeață.

Felul de a găti reflectă o bucătărie în care rețetele nu erau măsurate strict și nici consemnate în caiete. Ingredientele și cantitățile se adaptau în funcție de ceea ce avea fiecare familie la îndemână.

Cum se transmiteau rețetele între vecine

Înainte ca rețetele să circule pe internet, gospodinele din sat își împărtășeau experiențele în întâlnirile de seară, când ieșeau „la bancă”. Discuțiile ajungeau inevitabil și la mâncare, iar vecinele își povesteau ce pregătiseră și cum obținuseră un anumit gust.

Acest schimb de informații era una dintre formele prin care bucătăria locală se transmitea de la o generație la alta. În locul cantităților exacte, explicațiile se bazau pe experiență, observație și deprinderile dobândite în familie.

Episodul „Acasă la Maya” recuperează aceste povești și expresii locale, punând în prim-plan o gastronomie legată de comunitate, de gospodărie și de ingredientele disponibile în zonă.

Punct gastronomic local deschis în 2024

Maria și Remus Craia au ales să păstreze casa familiei deschisă pentru rude și oaspeți, în loc să renunțe la gospodăria rămasă de la părinți.

„Că era păcat, după ce părinții noștri s-au dus, să încuiem poarta și să plecăm. Chiar era păcat”, este una dintre mărturiile care deschid documentarul și explică atașamentul familiei față de locul în care a crescut.

Pentru cei doi, păstrarea casei înseamnă și menținerea legăturilor dintre generații. Copiii trebuie să își cunoască rudele, să știe de unde provin și să rămână apropiați de oamenii și tradițiile satului.

Punctul Gastronomic Local „Acasă la Maya” și-a început activitatea în 2024. Gospodăria a găzduit și întâlniri Banat Brunch, în cadrul cărora mesele cu preparate locale au fost completate de tururi la morile de apă și de ateliere.

Ospitalitatea este prezentată ca o deprindere învățată în familie. În sat, omul care trecea pe stradă era întrebat dacă îi este sete sau foame și putea fi primit cu un pahar cu apă și o farfurie de mâncare.

Morile de apă, o moștenire transmisă între generații

Povestea gastronomiei din Eftimie Murgu este strâns legată de complexul de mori de apă construit de-a lungul pârâului Rudăria, afluent al Nerei. Ansamblul cuprinde mori cu valoare istorică, păstrate de comunitate și folosite de-a lungul timpului pentru măcinarea cerealelor.

Organizarea tradițională presupune folosirea morilor de către grupuri de familii, numite „rândași”. Fiecare familie are un interval alocat pentru măcinat, iar dreptul de folosință poate fi transmis între generații. Sistemul implică și responsabilitatea de a întreține aceste construcții.

Pentru familia Craia, protejarea patrimoniului local trebuie să meargă împreună cu educarea copiilor și a tinerilor din sat.

„Să avem grijă de morile astea, care sunt o binecuvântare pentru noi, și să ne învățăm copiii și tinerii care sunt în sat să aibă grijă de tot ce au dobândit”, este mesajul transmis în documentar.

„Amintiri Gustoase”, proiect dedicat gastronomiei bănățene

Episodul „Acasă la Maya” continuă seria documentară lansată pe 2 octombrie, după prima oprire, „De La Măicuța”, în localitatea Secusigiu. Proiectul urmărește să documenteze rețetele, poveștile și expresiile culinare ale Banatului, punând în legătură gastronomia cu istoria comunităților.

Inițiativa face parte din proiectul cultural „Banatul e fruntea în bucate! FR.ON.TEM. Monografie digitală, Hrană Cultură Comunități”, organizat de Cronicari Digitali prin Asociația HUMART și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Programul include și alte inițiative de promovare a gastronomiei regionale. În iulie, la Gărâna Jazz Festival, publicul a gătit alături de Laura Laurențiu și chef Florin Kiss. Din septembrie, regionalismele gastronomice bănățene pot fi ascultate în Audiodexa, iar zece rețete culese de Ștefania Bijan sunt prezentate în grai bănățean la Radio România Cultural, în emisiunea „Orașul vorbește”.

Episodul „Acasă la Maya” poate fi urmărit pe canalul de YouTube „Amintiri Gustoase”.