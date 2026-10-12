România ar putea recolta aproximativ 1,2 milioane de tone de cartofi în 2026, cu circa 42.000 de tone peste nivelul anului trecut. Deși estimările sunt mai bune, suprafața cultivată ar urma să scadă ușor, iar importurile continuă să contribuie la aprovizionarea pieței interne. În 2024, România a importat 763.000 de tone de cartofi, iar cantitatea adusă din străinătate a crescut cu 18,7% față de anul precedent.

Producția de cartofi ar putea crește în 2026, deși suprafața cultivată scade

România ar putea produce aproximativ 1,2 milioane de tone de cartofi în 2026, inclusiv cartofi destinați producerii de sămânță, potrivit estimărilor Comisiei Europene și datelor Institutului Național de Statistică analizate de Economica.net.

Suprafața cultivată ar urma să ajungă la aproximativ 77.000 de hectare, cu 1.000 de hectare mai puțin decât în 2025. Creșterea producției estimate ar urma să fie susținută de randamentele mai bune la hectar, nu de extinderea suprafețelor cultivate.

Conform prognozei Comisiei Europene din septembrie, fermierii români ar putea obține un randament mediu de 16 tone la hectar. Valoarea este cu 7% mai mare decât media din 2025 și cu 4% peste media ultimilor cinci ani.

Estimarea producției a fost revizuită în creștere cu 4% față de luna august. Dacă prognoza se confirmă, recolta din 2026 ar putea fi cu aproximativ 42.000 de tone mai mare decât cea din campania precedentă.

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Cât produce România și de ce are nevoie de importuri

În 2025, România a produs aproximativ 1,1 milioane de tone de cartofi, de pe o suprafață de circa 78.000 de hectare, potrivit datelor citate de Economica.net. În 2024, producția a fost de aproximativ un milion de tone, obținută de pe 76.000 de hectare.

Chiar dacă recolta estimată pentru 2026 ar putea fi mai mare, România continuă să se bazeze pe importuri pentru o parte din necesarul pieței interne.

Datele Institutului Național de Statistică citate de Economica.net arată că, în 2024, importurile au acoperit 11,8% din consumul de cartofi al României, față de 8,9% în anul precedent.

În același an, România a importat 763.000 de tone de cartofi, cu 18,7% mai mult decât în 2023.

Importurile au crescut, în timp ce exporturile au scăzut

Datele pentru 2024 indică o creștere a importurilor de cartofi și o reducere a exporturilor. Potrivit Economica.net, exporturile au scăzut cu aproximativ 25.900 de tone față de nivelul anului precedent.

Evoluția arată că producția internă nu acoperă integral necesarul pieței. Chiar dacă recolta din 2026 se anunță mai bună, creșterea estimată nu înseamnă automat că dependența de importuri va dispărea.

Producția de aproximativ 1,2 milioane de tone rămâne, deocamdată, o prognoză. Rezultatul final va depinde de cantitățile recoltate efectiv de fermieri.