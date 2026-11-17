Cea de-a doua ediție a Săptămânii Gastronomice Sibiu, organizată între 2 și 8 noiembrie 2026, a adus peste 8.000 de meniuri vândute în restaurantele participante. La eveniment au luat parte 33 de restaurante, cu 34 de locații, care au propus clienților două preparate reprezentative la un preț fix de 50 de lei. Următoarea ediție este programată în martie 2027.

Organizată de Organizația Patronală HoReCa Sibiu, Săptămâna Gastronomică a reunit timp de șapte zile restaurante din oraș, oferind sibienilor și turiștilor posibilitatea de a descoperi oferta gastronomică locală la un preț accesibil.

Potrivit raportărilor transmise de restaurantele participante, în cele șapte zile ale evenimentului au fost vândute peste 8.000 de meniuri. Fiecare restaurant a propus o ofertă specială, formată din două preparate reprezentative, disponibile la prețul fix de 50 de lei.

Rezultatele marchează o creștere față de prima ediție, organizată în martie 2026. Atunci, 26 de restaurante au participat la eveniment și au raportat peste 6.000 de meniuri vândute.

HoReCa Sibiu: evenimentul aduce clienți noi în restaurantele locale

Organizatorii spun că rezultatele celei de-a doua ediții confirmă interesul publicului pentru inițiativele care promovează restaurantele locale și facilitează accesul la experiențe gastronomice diverse.

„Ne bucurăm să vedem că Săptămâna Gastronomică Sibiu crește de la o ediție la alta, atât prin implicarea restaurantelor, cât și prin răspunsul publicului. Peste 8.000 de meniuri vândute într-o singură săptămână reprezintă un rezultat foarte bun și, mai ales, o confirmare că sibienii își doresc astfel de experiențe.

Dincolo de cifre, cel mai important câștig este faptul că reușim să aducem oamenii în restaurante, să îi încurajăm să descopere locuri noi și să construim împreună o comunitate gastronomică tot mai puternică. Le mulțumim tuturor restaurantelor participante, partenerilor și, bineînțeles, tuturor celor care au acceptat provocarea noastră”, a declarat Horațiu Bujac, președintele Organizației Patronale HoReCa Sibiu.

Cea de-a doua ediție a Săptămânii Gastronomice Sibiu a fost susținută de Selgros, în calitate de sponsor principal, sub mesajul „Săptămâna Gastronomică este servită de Selgros”. Partenerii media ai campaniei au fost Rock FM, Kiss FM și Magic FM.

Săptămâna Gastronomică Sibiu revine în martie 2027

Cea de-a treia ediție a evenimentului este programată pentru martie 2027. Organizatorii își propun să continue promovarea restaurantelor din Sibiu și să încurajeze publicul să descopere gastronomia locală pe tot parcursul anului.

Până la următoarea ediție, sibienii sunt invitați să susțină restaurantele locale și să exploreze oferta gastronomică a orașului.

Informații despre eveniment sunt disponibile pe site-ul Organizației Patronale HoReCa Sibiu, la horeca-sibiu.ro/saptamana-gastronomica.