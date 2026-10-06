L-am întrebat pe George Stanciu, antrenor personal în Barcelona, ce se întâmplă când decizi să iei o medicație pentru slăbit (Ozempic, Munjaro), care de obicei se termină cu pierderea unor kilograme pe termen destul de scurt? Odată cu grăsimea, oamenii pierd și masă musculară?

„Avem nevoie bineînțeles de vitamine și minerale și fibre ca să susținem toată treaba asta și e normal să scadă și din mușchi o parte. Antrenamentul de forță menține masa musculară sau poate chiar să o crească. Dacă luăm două persoane, ambele slăbesc, dar una dintre ele poate să aibă o compoziție musculară diferită la aceleași kilograme. Una poate să aibă mai mulți mușchi și mai puțină grăsime, iar cealaltă mai multă grăsime și mai puțin mușchi, slăbind, având exact aceeași greutate,” ne-a explicat antrenorul.

Citește interviul complet pe G4Food.