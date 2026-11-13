VIDEO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Peste două milioane de luminițe și o suprafață record de 27 de hectare sub tema „Tărâmul Elfilor”

13 nov. 2026, Articole / Reportaje
VIDEO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Peste două milioane de luminițe și o suprafață record de 27 de hectare sub tema „Tărâmul Elfilor”
Foto: Facebook
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Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis oficial porțile vineri seară, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminițe festive. Desfășurat în acest an sub tema „Tărâmul Elfilor”, evenimentul a fost extins la o suprafață de 27 de hectare, despre care primarul municipiului, Lia Olguța Vasilescu, afirmă că îl plasează pe primul loc în lume ca întindere, scrie Agerpres.

Potrivit edilului, extinderea perimetrului pe mai multe piețe și artere pietonale a fost necesară pentru a evita aglomerația înregistrată la ediția anterioară, când orașul a atras peste două milioane de vizitatori.

Atracțiile ediției 2026 și zonele de desfășurare

Organizatorii au mizat pe o combinație între elementele tradiționale românești, atât în cromatică și decorațiuni, cât și în oferta gastronomică, și instalații spectaculoase destinate publicului de toate vârstele:

  • Piața Mihai Viteazul: Găzduiește un brad de Crăciun înalt de 21 de metri, prin interiorul căruia circulă un trenuleț în miniatură. Tot aici se află Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amplasată în mijlocul patinoarului, deasupra căreia sania trasă de reni va zbura în fiecare seară.

  • Piața Frații Buzești: Este dominată de o figurină a lui Moș Crăciun înaltă de nouă metri, considerată cea mai mare din țară.

  • Zona Doljana: A fost amenajat un labirint tematic ce găzduiește atelierele Elfilor.

  • Zona Teatrului Național „Marin Sorescu”: Vizitatorii au acces la „Țara lui Moș Crăciun”, unde se regăsesc roata panoramică, trenulețe, carusele și zone cu experiențe de realitate virtuală.

Evenimentul se întinde și în Piața Ierusalim, zona Minerva, English Park, precum și pe străzile Theodor Aman, A.I. Cuza și Calea Unirii, unde sunt amplasate căsuțe cu produse tradiționale, terase cu preparate românești și o zonă de food truck-uri.

Impact turistic, recomandări de parcare și program de vizitare

Interesul turiștilor este în creștere față de 2025, agențiile de turism începând rezervările încă din lunile februarie și martie. Potrivit primarului Lia Olguța Vasilescu, toate weekendurile din perioada sărbătorilor sunt deja sold-out în unitățile de cazare, iar organizarea evenimentelor publice, care costă sub 2% din bugetul local, ajunge să genereze circa 25% din veniturile economiei locale, în special în sectorul HoReCa.

  • Acces și parcare: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au creat locuri suplimentare de parcare în zona centrală pentru turiștii cazați în oraș. Vizitatorilor aflați doar în tranzit li se recomandă parcările din zona aeroportului, de unde este asigurat transportul cu autobuzul direct către centru.

  • Perioada și orarul: Desemnat anterior „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa” pe platforma European Best Destinations, târgul de la Craiova va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Programul căsuțelor și al zonelor de agrement este de luni până joi între orele 12:00 – 22:00, iar de vineri până duminică între orele 11:00 – 23:00.

„Insist să spun că acest Târg de Crăciun este în primul rând pentru craioveni și în primul rând pentru copiii craiovenilor, pe care îi așteptăm să vină să se bucure de cel mai frumos târg din Europa de anul acesta”, a subliniat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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