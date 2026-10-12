Mirosurile neplăcute din casă pot deveni o adevărată bătaie de cap. Oricât de mult și de des am curăța anumite zone, uneori persistă o aromă neplăcută. Frigiderul, coșul de gunoi, dulapul pentru încălțăminte sau un șifonier închis pot concentra anumite mirosuri pe care simpla aerisire nu reușește să le elimine complet.

Există însă un remediu casnic simplu, bazat pe două ingrediente pe care le avem cu toții în bucătărie: cafeaua măcinată și bicarbonatul de sodiu. Deși nu vorbim despre o reacție chimică miraculoasă între cele două produse, combinarea lor funcționează ca o echipă excelentă împotriva mirosurilor persistente, fiecare având un rol bine definit.

Ce rol are bicarbonatul de sodiu?

Bicarbonatul de sodiu este o substanță alcalină capabilă să neutralizeze anumiți compuși responsabili pentru mirosurile neplăcute, în special cei cu natură acidă. Explicația este simplă: acizii volatili reacționează cu bicarbonatul și formează compuși mai puțin volatili, reducând astfel mirosul.

Eficacitatea sa nu este doar un mit urban. Departamentul de Agricultură al Statelor Unite (USDA) include bicarbonatul pe lista soluțiilor recomandate pentru eliminarea mirosurilor persistente din frigidere și congelatoare, sugerând plasarea lui într-un recipient deschis. Totuși, bicarbonatul nu face minuni: dacă mirosul este provocat de igrasie, mucegai sau murdărie acumulată, va fi nevoie să cureți mai întâi sursa problemei.

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Ce aduce în plus cafeaua măcinată?

Cafeaua (fie sub formă de boabe măcinate, fie zaț uscat) are o funcție complementară. Datorită proceselor de adsorbție de la suprafața sa, cafeaua poate reține anumiți compuși organici volatili prezenți în aer. De altfel, cercetări publicate în Journal of UOEH au analizat capacitatea zațului de cafea de a absorbi diferite substanțe volatile.

Prin urmare, combinația funcționează prin însumare: bicarbonatul neutralizează anumiți compuși, cafeaua îi reține pe alții, iar aroma plăcută de cafea contribuie la împrospătarea mediului ambiant.

Cum se prepară corect amestecul

Pentru a testa acest truc acasă, urmează câțiva pași simpli. Amestecă o cantitate mică de cafea măcinată uscată cu bicarbonat de sodiu într-un recipient deschis. Nu este nevoie să adaugi apă sau alte lichide; amestecul trebuie să rămână uscat.

Dacă folosești zaț de cafea proaspăt, asigură-te că îl lași să se usuce complet înainte, altfel umiditatea va favoriza apariția mucegaiului.

Schimbă amestecul periodic sau ori de câte ori observi că și-a pierdut eficacitatea ori prezintă urme de umezeală.

Păstrează recipientul întotdeauna într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie și evită contactul direct cu alimentele.

Unde este recomandat să folosești amestecul?

Cel mai des, acest remediu se folosește în frigider. De asemenea, este extrem de util în spații mici și închise: dulapuri de pantofi sau dulapuri pentru încălțăminte, șifoniere sau în apropierea coșului de gunoi

Ține cont că această metodă atenuează mirosurile, dar nu înlocuiește curățenia. Dacă frigiderul miroase din cauza unui aliment alterat, primul pas obligatoriu este aruncarea produsului și igienizarea interiorului.