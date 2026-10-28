Piața muncii în România, în 2026, este influențată de o idee simplă: oamenii vor mai mult control asupra timpului lor.

Pentru mulți oameni, munca nu mai înseamnă doar un job clasic, cu program fix, șef direct și salariu lunar, ci și posibilitatea de a lucra independent, atunci când timpul permite sau obiectivele personale cer asta.

Un exemplu edificator poate fi o comparație aparent simplă, dar foarte relevantă intre un job clasic, sa spunem al unui barista, și activitatea pe care un lucrator ar putea sa o realizeze in mod independent pe o platformă digitala.

Un barista lucrează, de regulă, după un program stabilit, într-un loc fix, cu sarcini clare și cu un venit predictibil. Un lucrător pe platforme digitale poate avea mai multă libertate în alegerea orelor de lucru, poate decide când intră în aplicație și poate combina activitatea cu alte responsabilități personale.

Această comparație poate explica, într-o bună măsură, de ce flexibilitatea a devenit un criteriu important pentru tot mai mulți lucrători.

Cum arată jobul clasic: barista

Jobul de barista este un exemplu de muncă tradițională. Persoana merge la un loc de muncă stabil, într-o cafenea, lucrează în ture și are un program stabilit de angajator.

Printre avantajele acestor roluri se numără lucrul în echipă, contactul direct cu clienții, posibilitatea de a primi bacșiș și ocazia de a învăța o meserie.

Dar există și limite. Programul este mai greu de schimbat. Orele sunt stabilite în funcție de nevoile cafenelei. Pauzele, turele și zilele libere depind de organizarea angajatorului.

Pentru un student, un părinte sau o persoană care vrea venit suplimentar, un astfel de program poate fi dificil de combinat cu alte obligații.

Cum arată munca prin platforme digitale

În cazul unui lucrator pe platforme logica este de cele mai multe ori diferită. Lucratorul nu este legat de un program fix – acesta poate alege când lucrează, cât lucrează și în ce perioade ale zilei este disponibil.

De unde și principalul avantaj al muncii pe platformă: flexibilitatea.

O persoană poate lucra câteva ore pe zi, doar în weekend, seara, între cursuri sau în perioadele în care are nevoie de venit suplimentar.

Iar pentru mulți oameni, platformele nu înlocuiesc neapărat jobul clasic, ci îl completează.

Ce spun românii despre flexibilitate

Un sondaj Ipsos realizat anul acesta arată că românii apreciază puternic acest tip de organizare.

74% dintre respondenți au o atitudine pozitivă față de aranjamentul de lucru flexibil pe platformă.

În același timp, 92% cred că lucrătorii pe platformă ar trebui să aibă libertatea de a decide singuri cât timp și cât efort dedică muncii.

Aceste date arată o schimbare de mentalitate. Românii nu mai privesc munca doar prin ideea de program fix și control direct, ci pun tot mai mult preț pe autonomie.

Potrivit sondajului, 61% dintre respondenți consideră veniturile suplimentare un avantaj al muncii pe platformă.

52% apreciază posibilitatea de a alege când să lucreze, iar 47% consideră important faptul că pot munci cât de mult sau cât de puțin doresc.

Aceste beneficii sunt greu de obținut într-un job clasic, unde programul este stabilit de angajator și venitul este, de obicei, fix.

În schimb, munca prin platforme oferă o relație mai directă între timpul lucrat și venitul obținut.

Flexibilitatea contează și pentru cei care fac efectiv livrări. 72% dintre lucrătorii respondenți declară că aleg platforme precum Wolt pentru că le preferă față de alte oportunități de câștig disponibile. Dintre aceștia, 66% apreciază faptul că activitatea se poate adapta celorlalte responsabilități, iar 51% spun că le place acest tip de muncă.

Job clasic vs job prin platforme

Munca pe platforme poate oferi atât flexibilitate, cât și protecție. Persoanele care lucrează în mod real independent pot avea acces la protecție socială, inclusiv prin asigurări voluntare, în condițiile legii. La rândul său, Directiva europeană privind munca pe platforme (PWD) urmărește să protejeze lucrătorii, inclusiv prin garanții privind deciziile luate de algoritmi, și să asigure încadrarea lor corectă. Asta înseamnă că activitatea independentă poate continua acolo unde reflectă condițiile reale de lucru, fără ca toate colaborările să devină automat joburi clasice.

Un job clasic, precum cel de barista, oferă predictibilitate și structură. Ai un loc de muncă fix, colegi și un program previzibil.

Un job pe platformă, precum activitatea de lucrător pe platforme, oferă autonomie, flexibilitate și adaptabilitate. Poți lucra în funcție de timpul disponibil, poți opri activitatea când ai alte obligații și poți folosi platforma ca sursă suplimentară de venit.

Obiectivele financiare asociate muncii pe platforme sunt diverse: 53% dintre lucrătorii pe platforme care au răspuns la sondaj indică susținerea familiei, 25% constituirea unor economii, iar 10% finanțarea studiilor. Activitatea pe platformă poate susține astfel atât nevoi de zi cu zi, cât și planuri pe termen mai lung. Diferența ține mai ales de modul de organizare a muncii: un program prestabilit sau flexibilitatea de a alege când și cât lucrezi, în funcție de prioritățile personale.

Platformele digitale nu vin să elimine joburile tradiționale, ci să ofere opțiuni în plus celor care caută activități flexibile, ușor de combinat cu alte angajamente și obiective personale.

Angajatorii trebuie să se adapteze la o piață a muncii în care oamenii compară tot mai des stabilitatea cu libertatea.

Pentru tineri, părinți sau persoane care vor venit suplimentar, un job rigid poate deveni mai puțin atractiv dacă nu oferă suficientă flexibilitate. Astfel, platformele sunt utile mai ales pentru cei care nu pot sau nu vor să lucreze într-un program fix.

În România, platformele digitale au adus o schimbare vizibilă: au făcut flexibilitatea mai concretă și mai accesibilă.

Nu mai vorbim doar despre freelanceri din domenii digitale, ci și despre oameni care fac livrări, fac ride-sharing sau folosesc aplicații pentru a lucra în funcție de propriul program.

Această schimbare are impact asupra angajatorilor, asupra lucrătorilor și asupra orașelor.

Pentru angajatori, mesajul este clar: flexibilitatea devine un avantaj competitiv.

Pentru lucrători, platformele pot însemna autonomie și venit suplimentar.

Pentru consumatori, aceste platforme înseamnă acces rapid la servicii și produse.