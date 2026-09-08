Agricover Payments a primit autorizația Băncii Naționale a României pentru a funcționa ca instituție de plată, extinzând activitatea Grupului Agricover în zona serviciilor financiare digitale destinate fermierilor. Compania devine astfel a 15-a instituție de plată autorizată la nivel național.

Autorizarea marchează intrarea Agricover Payments într-o nouă etapă de dezvoltare, prin care compania își propune să ofere soluții financiare digitale integrate pentru sectorul agricol.

Potrivit unui comunicat transmis de companie marți, Agricover Payments este autorizată să ofere conturi de plăți, să emită carduri, să efectueze transferuri de bani și să permită retrageri de numerar, printr-o experiență digitală integrată.

„Autorizarea Agricover Payments extinde capabilitățile financiare ale Grupului într-o zonă nouă și importantă. Strategia noastră este să ducem aceeași logică de specializare pe care am construit-o în finanțarea agriculturii și în dezvoltarea de soluții financiare digitale pentru fermieri”, a declarat Andrei Vasile, directorul general al Agricover Payments.

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Potrivit acestuia, noul statut oferă companiei cadrul necesar pentru dezvoltarea serviciilor financiare digitale într-un mediu reglementat și integrat în modelul de business al Grupului Agricover.

Ce servicii va putea oferi Agricover Payments

În calitate de instituție de plată autorizată, compania poate furniza servicii precum deschiderea și administrarea conturilor de plăți, transferuri de bani, emiterea și utilizarea cardurilor și retrageri de numerar.

Agricover Payments intenționează să își extindă treptat gama de servicii și aria de operare, în funcție de nevoile fermierilor și de oportunitățile identificate în ecosistemul financiar al Grupului Agricover.

O instituție de plată este un furnizor de servicii financiare reglementat și supravegheat de Banca Națională a României. Fondurile clienților sunt protejate prin mecanisme prevăzute de legislația națională și europeană.

Agricover își extinde serviciile financiare pentru fermieri

Agricover Payments face parte din Grupul Agricover și funcționează ca o companie de tip Agri-FinTech, cu obiectivul de a dezvolta servicii financiare digitale adaptate activității fermierilor.

Grupul Agricover deservește peste 11.000 de fermieri din România și are un model de business integrat, structurat în jurul segmentelor Agrifinance și Agribusiness.

Prin autorizarea Agricover Payments, grupul își extinde astfel activitatea dincolo de finanțarea agriculturii, către servicii de plată și soluții financiare digitale dedicate sectorului agricol.