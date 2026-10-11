VIDEO FOTO | Festivalul La Pas aduce la Timișoara producători locali, mâncare din Banat și discuții despre viitorul hranei

11 oct. 2026, Gusturi locale
Festivalul La pas din Timișoara FOTO Ștefan Both
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Timișoara găzduiește, în acest weekend, o nouă ediție a Festivalului La Pas/SlowingDown, eveniment dedicat hranei, producției locale și unui mod mai responsabil de a ne raporta la ceea ce punem în farfurie. Evenimentul are loc în grădina Institutului Francez din Timișoara și la Vila Internațional, iar accesul este gratuit.

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Peste 50 de artizani și producători locali participă la ediția din acest an. Vizitatorii pot gusta produse din Banat, dar și preparate din alte zone ale țării, pot participa la ateliere și degustări și au ocazia să discute direct cu oameni implicați în agricultură, gastronomie și producție artizanală.

„La Pas e un eveniment prin care încercăm să ne uităm la hrană din mai multe perspective. Începem cu cei care ne produc hrana, de aceea avem în festival și componenta de târg și mici producători. Apoi, e uităm la cum preparăm hrana, inclusiv la risipa risipa alimentară. O pătrime din hrana care se produce la nivel global ajunge la gunoi. Vrem să abordăm să abordăm și acest subiect. Festivalul pune împreună preocupări din zona alimentară, de sănătate, de mediu, agricultură, aduce oameni din domenii diferite”, a declarat pentru G4Food, Mihaela Vețan, președintele Asociație CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, organizatorul evenimentului.

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Festivalul La pas din Timișoara FOTO Ștefan Both

La masă cu produse din Banat și Transvilvania

Unul dintre momentele centrale a fost masa comună de vineri seara. Tema întâlnirii a fost „Ce gust are viitorul hranei?”, iar meniul a pus în valoare produse din Banat, regiune care se pregătește să devină Regiune Gastronomică Europeană.

„Masa e locul în care putem să uităm de rolurile pe care le avem, poate să fie locul în care ne adunăm. Am avut degustări de produse din Banat și Transilvania, sunt produse ale micilor producători. Unele sunt realizate după rețete tradiționale, dar avem și produse care integrează inovația”, a mai spus Mihaela Vețan.

Festivalul La pas din Timișoara FOTO Ștefan Both

Pe masă au ajuns produse de la mai multe Puncte Gastronomice Locale, brânzeturi artizanale, un burger 100% vegetal și certificat ecologic, precum și ciocolată Fair Trade produsă pentru festival.

Au fost prezentate și câteva preparate mai puțin cunoscute publicului larg, precum cornută, chisăliță, pastă de crame și tarhană, dar și dulcețuri realizate din flori sălbatice – mac, iasomie, viorele sau caprifoi – de la Cămara din Totești.

Festivalul pune accent și pe Punctele Gastronomice Locale, considerate o legătură directă între gospodării, producători și consumatori.

Festivalul La pas din Timișoara FOTO Ștefan Both

Festivalul propune discuții despre agricultura țărănească, agroecologie, lanțurile alimentare scurte și accesul la hrană. Printre invitați se numără Ramona Duminicioiu de la EcoRuralis, Cosmin Dragomir, autor și cercetător al istoriei gastronomiei, Marius Tudosiei, fondatorul Băcănia Veche, și Laura Laurențiu, autor culinar și creator de conținut.

 

 

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