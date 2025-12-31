Fermierii din mai multe regiuni ale Franței și Spaniei au blocat în ultimele zile drumuri importante cu tractoare, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care autoritățile gestionează focarele de boli la animale. Protestele scot la iveală o frustrare mai amplă în sectorul agricol european, într-un an marcat de apariția unor boli necunoscute până acum și de revenirea altora considerate eradicate, relatează Euractiv.

În Franța, tensiunile s-au concentrat pe reacția guvernului la răspândirea bolii nodulare contagioase a bovinelor (Lumpy Skin Disease – LSD), o afecțiune care afectează vitele, dar nu este periculoasă pentru oameni. Fermierii susțin că măsurile impuse după primul caz depistat în luna iunie, inclusiv sacrificarea tuturor animalelor din efectivele infectate, conform legislației europene, sunt disproporționate.

Protestele, care păreau să se diminueze în sud-vestul Franței, au reizbucnit în acest weekend după un incident cu poliția. În orașul Auch, o unitate de poliție antirevoltă și-a scos armele după ce un tractor ar fi pulverizat gunoi de grajd în fața redacției ziarului local La Dépêche du Midi și nu ar fi respectat ordinele forțelor de ordine, incidentul atrăgând o atenție mediatică semnificativă.

Sindicatul agricol francez Coordination Rurale a anunțat că va denunța cazul la inspectoratul de poliție. „Au venit ca niște cowboy”, a declarat Jérôme Courrèges, copreședinte al filialei locale a organizației.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a respins orice act de violență, dar a susținut intervenția poliției, afirmând că șoferul tractorului „i-a pus [pe polițiști] în pericol direct” și a subliniat că majoritatea manifestațiilor s-au desfășurat fără intervenția forțelor de ordine.

Tot duminică, guvernul francez a anunțat că 54% din efectivele de animale din regiunea de sud-vest erau deja vaccinate împotriva bolii.

Nemulțumiri și în Spania

În paralel, în regiunea Catalonia din Spania, tractoarele au pornit luni într-un marș pe o autostradă majoră, ca formă de protest față de modul în care autoritățile gestionează bolile la animale. Luna trecută, pesta porcină africană (ASF) a reapărut în mod istoric în Spania, provocând moartea a aproximativ 30 de mistreți în apropiere de Barcelona.

Deși virusul extrem de contagios nu a ajuns în fermele din zonă, acesta a blocat exporturile de carne de porc ale Spaniei, un sector evaluat la miliarde de euro. În timp ce autoritățile investighează în continuare originea focarului, fermierii cer măsuri ferme pentru controlul populației de mistreți, considerați o sursă periculoasă de transmitere a bolilor.

„Mai puțină faună sălbatică și mai multă gestionare!”, este mesajul transmis de organizația fermierilor spanioli Unió de Pagesos.