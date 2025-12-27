Fermierii francezi, chiar dacă au început să elibereze de ieri, autostrăzile, nu renunță la barajul rutier din Carbonne, la sud de Toulouse. Sâmbătă, 27 decembrie, fermierii încă blocau unele drumuri și autostrăzi în Occitanie.

În acest timp, Ministerul de Interne a raportat blocaje sâmbătă dimineață pe autostrada A75 la Le Buisson (Lozère) și Sévérac d’Aveyron, A64 la Carbonne (Haute-Garonne), RN88 la Baraqueville, lângă Rodez, și RD1124 la Ordan-Larroque, la intrarea în Auch. De asemenea, a raportat o blocadă finală în Noua Aquitanie, pe RD824 la Tartas (Landes). În noaptea de vineri spre sâmbătă, fermierii au aruncat paie și deșeuri în fața prefecturii Gers. „Sărbătorile de Crăciun s-au terminat, suntem pregătiți de Anul Nou”, a declarat Vincent Arbusti, purtător de cuvânt al Coordonării Rurale (CR) din Gers, la o blocadă la intrarea în Auch, potrivit lefigaro.fr.

„După 12 zile de luptă, ridicăm tabăra Cestas”, la sud de Bordeaux, a declarat vineri filiala Gironde a celui de-al doilea cel mai mare sindicat agricol, într-un comunicat, deplângând „tăcerea” și „disprețul” arătate de guvern.

De unde a pornit scânteia protestelor

Filiala Pyrénées-Atlantiques a confirmat că blocajele ridicate pe autostrada A64 la Briscous, lângă Bayonne, și la o stație de taxare din Pau, au fost desființate în aceeași zi, în urma unei întâlniri cu prefectul. Blocajele agricole rămase pe autostrăzi sunt concentrate în Occitanie, în special în Carbonne, la sud de Toulouse, locul primului val de mobilizare agricolă din ianuarie 2024.

Protestele fermierilor francezi au pornit de la măsura luată de autorități de a sacrifica 200 de vaci dintr-o turmă din Ariege, unde fusese detectat primul focar de pancreatită cronică (PC) în sud-vestul Franței, la câteva luni după ce boala, care afectează bovinele, dar nu și oamenii, a apărut în Savoie.

Intervenția jandarmeriei pentru a efectua eutanasierea animalelor i-a șocat pe fermieri, care au început să organizeze numeroase blocaje pe autostrăzi, în principal în sud-vestul Franței, începând cu 12 decembrie.

„Lupta va continua începând cu 5 ianuarie. Nu vom opri acțiunile”

Fermierii francezi mai sunt nemultumiți și de faptul că, în ciuda discuțiilor repetate cu oficialii, în legătură cu acordul Mercosur, Ministerul Agriculturii a declarat din nou că acordul nu poate fi revizuit.

„Facem cereri, dar încă nu primim niciun răspuns. Guvernul rămâne surd la rugămințile noastre ”, a spus Jean-Paul Ayres, purtător de cuvânt al Coordonării Rurale Gironde (CR33), care cere oprirea sacrificării unei întregi turme unde a fost detectat un caz al bolii. „Lupta va continua începând cu 5 ianuarie.”

„Nu vom opri acțiunile ”, avertizează Benjamin Loste, copreședinte al CR64, care afirmă că blocajele au permis deja progrese: îmbunătățirea despăgubirilor, crearea unei bănci de juninci pentru repopularea efectivelor afectate sau implementarea unui test de detectare a bolii după vaccinare, pentru a putea fi revândută în Spania și Italia, cu condiția ca acestea să îl accepte.

„Am înțeles perfect că ne confruntăm cu un zid politic”

„Am înțeles perfect că ne confruntăm cu un zid politic. Da, plecăm, dar este totuși un mare motiv de mândrie să fi rezistat cincisprezece zile alături de oameni atât de hotărâți. Cred că rar s-a văzut așa ceva ”, subliniază el.

În timp ce blocajele de pe A64 se încheie, mobilizarea agricolă este departe de a se fi încheiat. „Am încercat această abordare, nu a funcționat, dar o vom face diferit ”, avertizează Benjamin Loste. Sindicatul se va reuni în zilele următoare pentru a decide asupra următorilor pași ai mișcării.

În schimb, José Pérez, o figură importantă a sindicatului cu bonetă galbenă, amenință că „va merge la Paris” cu 1.000 de tractoare în ianuarie pentru a cere un moratoriu de zece ani asupra reglementărilor care, potrivit lui, împiedică agricultura franceză sau pentru a denunța acordul cu Mercosur , a cărui semnare a fost amânată, a priori, pentru 12 ianuarie.