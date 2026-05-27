Organizațiile agricole europene avertizează că producătorii sunt puternic îndatorați și subcapitalizați. Aceștia denunță folosirea politicilor verzi ca pretext pentru noi creșteri de prețuri și cer controale stricte la importurile din America de Sud (Mercosur) pentru a proteja siguranța alimentară a blocului comunitar, anunță miercuri Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), într-un comunicat citat de Agerpres.

Într-o ofensivă majoră lansată chiar înaintea reuniunii Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) de la Bruxelles, confederațiile fermierilor și cooperativelor europene (COPA-COGECA) au cerut oficial executivului european măsuri radicale de salvare a sectorului agrar. Delegația, din care a făcut parte și românul Florentin Bercu (vicepreședinte COGECA), a pus pe masa oficialilor europeni o listă lungă de revendicări, de la eliminarea barierelor tarifare la îngrășăminte, până la blocarea concurenței neloiale, informează Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC).

Politicile verzi determină noi creșteri de prețuri: „Fermierii riscă să dispară”

Mesajul transmis de reprezentanții fermierilor a fost unul extrem de dur: capacitatea producătorilor de a absorbi costurile noilor reglementări de mediu a fost complet epuizată. Constrângerile legislative și birocrația excesivă nu fac decât să urce artificial prețurile de producție și să alimenteze spirala datoriilor.

„Agricultorii europeni sunt subcapitalizați și puternic îndatorați. Nu putem accepta ca protecția mediului să fie folosită doar ca pretext pentru introducerea constantă a unor noi taxe și mecanisme birocratice, care le subminează capacitatea de a rămâne competitivi, fără a avea vreun impact real sau măsurabil asupra ecosistemului”, a avertizat Florentin Bercu.

- articolul continuă mai jos -

Suspendarea CBAM și îngrășăminte mai ieftine

Pentru a restabili viabilitatea economică a fermelor înainte de configurarea noii Politici Agricole Comune post-2027, asociațiile agricole au solicitat un pachet de măsuri cu aplicare imediată:

Înghețarea Mecanismului de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM): Fermierii cer suspendarea acestei taxe pe CO2 la granițe și introducerea unor compensații directe pentru cooperative.

Ieftinirea fertilizanților: Eliminarea temporară a tarifelor vamale și suspendarea măsurilor antidumping pentru importurile de îngrășăminte (cu excepția celor sosite din Rusia și Belarus), alături de flexibilizarea Directivei privind nitrații.

Protejarea zootehniei: Sprijin de urgență pentru sectorul lactatelor, sufocat de prețul mare al furajelor, energiei și al inputurilor.

Controale stricte pe acordul UE-Mercosur, împotriva importurilor neconforme

O altă temă fierbinte a discuțiilor a fost acordul comercial cu țările din America de Sud. Deși COPA-COGECA susține principiul pieței libere, organizația cere reguli de reciprocitate stricte: toate produsele agroalimentare de import trebuie să dețină certificate de sănătate obligatorii (sanitar-veterinare și fitosanitare). Fără aceste standarde, există riscul ca piața cărnii de pasăre și de vită din UE să fie monopolizată de marii exportatori sud-americani.

În acest sens, fermierii au salutat decizia istorică a Comisiei Europene de a exclude Brazilia de pe lista statelor cu drept de export pentru animale, ca urmare a lipsei de transparență în utilizarea antibioticelor de către fermele braziliene. Totodată, s-a cerut extinderea obligatorie a etichetării originii cărnii și alimentelor (cu mențiunea clară UE / non-UE).

Blocajele din Strâmtoarea Hormuz și criza proteinelor pentru animale

Analiza de risc prezentată la Bruxelles a cuprins și două avertismente strategice majore pentru perioada următoare:

Amenințarea rutelor maritime: Posibilele perturbări logistice din Strâmtoarea Hormuz reprezintă un pericol iminent pentru exporturile europene de cereale și alimente către piețele asiatice și din Orientul Mijlociu. Uleiul de soia, în pericol: Clasificarea propusă a uleiului de soia ca materie primă cu risc ridicat de despădurire (iLUC) ar putea bloca procesarea acestei plante în Europa, prăbușind autonomia proteică a animalelor din ferme și scumpind masiv hrana acestora.

La finalul reuniunii, sectorul piscicol și de acvacultură a solicitat de asemenea o strategie europeană coordonată pentru combaterea impactului devastator pe care populațiile scăpate de sub control de cormoran mare îl au asupra stocurilor de pește și a fermelor de profil.