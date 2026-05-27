APIA eliberează adeverințele pentru credite bancare destinate crescătorilor de animale în Campania 2026

27 mai 2026, Agribusiness
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin
Cuprins
  1. Sectoarele eligibile din zootehnie
  2. Condiții de finanțare: până la 90% din subvenție și dobânzi plafonate
  3. APIA avertizează fermierii să fie atenți la comisioanele ascunse

Fermierii care dețin bovine, ovine sau caprine pot solicita documentele necesare pentru a obține credite de lucru avantajoase. APIA finanțează până la 90% din valoarea sprijinului cuplat cu ajutorul convențiilor bancare și al fondurilor de garantare, anunță Agerpres.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a dat startul emiterii adeverințelor de finanțare pentru crescătorii de animale care vor să acceseze împrumuturi pentru activitățile curente în cadrul Campaniei 2026. Mecanismul le permite fermierilor să obțină rapid capital de lucru de la bănci și instituții financiare nebancare (IFN), garantat parțial de stat, informează un comunicat oficial al instituției.

Sectoarele eligibile din zootehnie

Adeverințele se acordă pentru patru intervenții majore bazate pe sprijinul cuplat pentru venit din sectorul zootehnic, prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027:

  • PD-21: Vaci de lapte;

  • PD-22: Carne de vită;

  • PD-23: Bivolițe de lapte;

  • PD-24: Ovine și caprine.

Documentul eliberat de APIA, la cererea scrisă a fermierului, confirmă oficial că acesta a depus Cererea de plată pentru anul 2026 și atestă numărul exact de animale eligibile înscrise în sistem.

Condiții de finanțare: până la 90% din subvenție și dobânzi plafonate

Valoarea maximă a creditului pe care un fermier îl poate accesa este de până la 90% din suma estimată. Calculul se realizează prin înmulțirea cuantumului unitar minim planificat la nivel european pentru anul 2026 cu numărul de animale confirmate în adeverință.

Pentru a proteja fermierii de costurile excesive, dobânzile sunt plafonate prin lege, în baza unui ordin al Ministerului Agriculturii (MADR):

  • Pentru bănci (instituții bancare): Dobânda maximă este de ROBOR 6M + 2%;

  • Pentru IFN-uri (instituții nebancare): Dobânda maximă este de ROBOR 6M + 8%.

Siguranța acestor credite este întărită de implicarea fondurilor de garantare din agricultură — Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru IMM-uri (FNGCIMM) —, care garantează împrumuturile încheiate de fermieri.

APIA avertizează fermierii să fie atenți la comisioanele ascunse

Deși dobânzile de bază sunt plafonate, instituțiile financiare pot practica comisioane diferite de administrare sau analiză a dosarului. Din acest motiv, conducerea APIA le recomandă fermierilor o prudență crescută înainte de semnarea contractelor.

„Le solicităm fermierilor care vor să acceseze credite pentru capitalul de lucru să analizeze cu mare atenție toate soluțiile de finanțare propuse de bănci și IFN-uri, în special în ceea ce privește costurile colaterale și comisioanele, pentru a alege varianta care răspunde cel mai bine nevoilor reale ale exploatației lor”, a subliniat directorul general al APIA, Adrian Pintea.

Pentru o transparență totală, lista completă a instituțiilor bancare și nebancare care au semnat protocoale de colaborare cu APIA, alături de convențiile de garantare cu FGCR și FNGCIMM, va fi publicată și actualizată direct pe site-ul oficial al agenției.

