Încrederea companiilor din industria alimentară britanică a coborât la cel mai redus nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul creșterii costurilor de producție și al tensiunilor geopolitice care afectează lanțurile de aprovizionare și prețurile energiei, arată un raport publicat joi de Food and Drink Federation (FDF), principala organizație a industriei de profil din Regatul Unit, citat de Reuters.

Potrivit datelor citate de Reuters, indicele de încredere al producătorilor de alimente și băuturi a scăzut la -64% în primul trimestru din 2026, cel mai slab nivel de după criza energetică provocată de invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Nivelul este comparabil cu cel înregistrat la începutul pandemiei de COVID-19. În trimestrul anterior, indicatorul era la -31%.

Costurile cresc pe tot lanțul de producție

Raportul FDF arată că scumpirea energiei continuă să pună presiune pe producători. Costurile ambalajelor din plastic au crescut cu până la 15%, iar unele companii au raportat majorări de peste 20% ale cheltuielilor de transport. În același timp, prețul îngrășămintelor rămâne ridicat, ceea ce afectează indirect întreaga industrie alimentară.

Organizația, care reprezintă aproximativ 12.000 de producători britanici de alimente și băuturi, avertizează că impactul conflictului din Iran începe să fie resimțit tot mai puternic în economie.

Companiile se pregătesc pentru noi scumpiri

Potrivit sondajului realizat de FDF:

82% dintre companii spun că vor fi nevoite să crească prețurile produselor;

33% iau în calcul reducerea numărului de angajați sau a bugetelor de marketing;

26% intenționează să amâne sau să anuleze investițiile planificate.

De asemenea, 69% dintre respondenți consideră că sprijinul guvernamental pentru costurile cu energia ar trebui să fie o prioritate.

Perspectivele pentru trimestrul următor rămân negative, indicele de încredere estimat fiind de -51%.

În luna aprilie, Food and Drink Federation avertiza că inflația alimentară din Marea Britanie ar putea ajunge la cel puțin 9% până la finalul anului.