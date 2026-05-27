Comisia Europeană a solicitat oficial Poloniei, Ungariei și Slovaciei să elimine restricțiile impuse unilateral asupra importurilor agricole din Ucraina. Bruxelles-ul avertizează că aceste măsuri încalcă regulile comerciale ale Uniunii Europene și pot afecta funcționarea pieței comune, transmite MEDIAFAX.

Executivul european a precizat că nu exclude lansarea unor proceduri de infringement împotriva celor trei state dacă negocierile nu vor conduce la o soluție acceptată la nivel comunitar. Disputa legată de produsele agricole ucrainene durează de aproape trei ani și continuă să provoace tensiuni între statele membre.

Conflictul a început după valul de cereale ucrainene din 2023

Problemele au apărut în 2023, după ce cantități mari de cereale ucrainene au intrat pe piețele europene fără taxe vamale. Măsura fusese adoptată pentru a susține economia Ucrainei în contextul războiului cu Rusia și al dificultăților privind exporturile maritime. Însă statele aflate la granița cu Ucraina au resimțit rapid efectele. Fermierii din Polonia, Ungaria și Slovacia au organizat proteste ample, susținând că produsele agricole mai ieftine din Ucraina au creat presiuni uriașe asupra piețelor locale.

Potrivit acestora, afluxul de cereale și alte produse agricole a dus la scăderea prețurilor și la dificultăți economice pentru producătorii locali, scrie TVP World.

Pentru a calma situația, Comisia Europeană a introdus temporar măsuri comune pentru întregul bloc comunitar. Aceste reguli au fost însă limitate în timp și au expirat în septembrie 2023.

Statele membre și-au menținut propriile restricții

După încetarea măsurilor europene, Polonia, Ungaria și Slovacia au decis să introducă propriile restricții asupra importurilor agricole din Ucraina. Bruxelles-ul consideră însă că politica comercială reprezintă o competență exclusivă a Uniunii Europene. Din acest motiv, statele membre nu ar trebui să adopte individual măsuri care pot afecta regulile comune.

Oficialii europeni spun că deciziile unilaterale riscă să fragmenteze piața unică și să creeze precedente periculoase pentru funcționarea sistemului comercial european. Comisia susține că rămâne deschisă dialogului și negocierilor. Totuși, transmite clar că măsurile naționale trebuie eliminate pentru respectarea legislației europene.

Polonia continuă în prezent să limiteze importurile de grâu, porumb, rapiță, semințe de floarea-soarelui și anumite produse procesate provenite din Ucraina.

Guvernul de la Varșovia afirmă că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea agricultorilor polonezi și pentru prevenirea unor dezechilibre pe piața agricolă internă.

Accesul la piața europeană este vital pentru Ucraina

Pentru Ucraina, accesul la piața Uniunii Europene are o importanță economică majoră. După blocajele repetate din Marea Neagră și dificultățile întâmpinate de exporturile maritime, Kievul a fost nevoit să se bazeze mai mult pe rutele terestre care traversează statele europene.

Produsele agricole reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru economia ucraineană. În acest context, orice restricții suplimentare pot afecta capacitatea țării de a-și menține exporturile și de a susține sectoare economice importante într-o perioadă marcată de război și incertitudine economică.