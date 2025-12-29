La fel ca mulţi alţi fermieri argentinieni, Diego Ugrotte încheie ceea ce ar putea fi descris drept un sezon aproape perfect la grâu, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Acest fermier în vârstă de 51 de ani, din partea de sud a provinciei Buenos Aires, îşi examinează lanul de grâu lângă vuietul constant al unei combine. Verdictul este greu de contestat: “a ieşit excepţional de bine”.

“Ştiam că va fi o recoltă bună, dar nu până la valorile extreme la care am ajuns”, a spus acest fermier din localitatea Benito Juarez, la aproximativ 400 de kilometri sud de capitala Buenos Aires.

Având în vedere că cele două burse principale de cereale ale ţării estimează că recolta de grâu din 2025/26 se va situa la un nou maxim istoric cuprins între 27,1 şi 27,7 milioane de tone, cuvintele fermierului rezonează nu doar în regiunea sa, ci în întreaga Argentină.

Cu doar câteva hectare care au mai rămas de recoltat, se aşteaptă ca producţia să depăşească precedentul record, de 22,2 milioane de tone înregistrat în sezonul 2021/22, cu până la 25%, conform datelor oficiale.

Agricultura, sector de bază

Argentina, unul dintre cei mai importanţi furnizori de cereale din lume, se bazează pe sectorul agricol pentru a genera valută.

Condiţiile secetoase au netezit calea pentru combine pe drumurile rurale şi pe câmpurile din întreaga ţară, după ce Argentina s-a bucurat de o vreme aproape ideală în fiecare etapă de dezvoltare a grâului, rezultând ceea ce Bursa de Cereale Rosario a descris ca fiind randamente “fără precedent” pentru această cultură.

“Au existat temperaturi scăzute în timpul iernii, când cultura era în stadiul vegetativ, ceea ce este exact ce are nevoie grâul. Apoi a fost o perioadă de precipitaţii regulate, care au dus la o bună dezvoltare a spicului şi, în final, o umplere excelentă a boabelor”, a spus Ugrotte.

Potrivit fermierului, în Benito Juarez doar 20% până la 30% din suprafaţa cultivată cu grâu rămâne nerecoltată, marcând sfârşitul unui sezon “excelent”. La nivel naţional, doar 13% din suprafaţa însămânţată cu grâu rămâne nerecoltată, conform celor mai recente date guvernamentale.

Şi în timp ce producătorii îşi însilozează ultimele cantităţi de grâu, pe câmpurile adiacente, soia şi porumbul se apropie de maturitate, având, de asemenea, perspective bune, potrivit lui Ugrotte. “În ceea ce priveşte culturile principale, vremea a fost, de asemenea, bună. Recoltarea culturilor principale depinde în continuare de ce se întâmplă cu ploile din ianuarie, dar perspectivele arată bine”, spune fermierul.