Sectorul producției de legume rămâne unul dintre pilonii importanți ai agriculturii românești. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, producția de legume a României a ajuns la aproximativ 2,53 milioane de tone în 2025, în creștere cu aproximativ 20,8% față de anul precedent. În spatele acestor cifre, fermierii spun însă că se confruntă cu probleme tot mai dificile. Temperaturile ridicate, seceta și perioadele lungi de caniculă favorizează dezvoltarea rapidă a dăunătorilor, mai ales în spațiile protejate.

Cooperativa agricolă „Legume Oltenești Vădăstrița” din județul Olt este unul dintre exemplele care ilustrează această presiune tot mai mare asupra culturilor.

Dăunătorii s-au înmulțit în serele afectate de temperaturile ridicate

Înființată în 2019, cooperativa exploatează aproximativ 5 hectare de sere moderne, dar și suprafețe cultivate în câmp deschis. Fermierii produc castraveți, ardei, vinete și roșii, care ajung atât în marile lanțuri de retail, cât și în piețele tradiționale din București. Producătorii spun că în ultimii ani infestările cu afide și musculiță albă au devenit tot mai agresive.

„Acum doi ani ne-am confruntat cu o infestare severă de afide și musculiță albă și căutam o soluție adecvată. Am găsit un produs care oferă un mod unic de acțiune împotriva dăunătorilor și asigură un control rapid și fiabil, chiar și în cazurile în care rezistența a redus eficiența altor produse. După primele două aplicări, în seră s-a instalat o liniște totală și nu mai zbura nicio insectă”, a declarat Gabriel Dănciulescu, președintele cooperativei.

Fermierii susțin că presiunea dăunătorilor este amplificată de temperaturile ridicate și de perioadele lungi de secetă, care afectează tot mai des culturile din România.

Cooperativa vrea să își extindă producția cu 10% anual

Pe fondul cererii constante din retail și piețe, cooperativa intenționează să își extindă treptat suprafața cultivată cu aproximativ 10% anual. Producătorii spun însă că această dezvoltare depinde direct de capacitatea de a controla dăunătorii și de a menține o producție stabilă și predictibilă.

Pentru combaterea infestărilor severe, cooperativa utilizează insecticidul Closer™, dezvoltat de compania Corteva Agriscience. Produsul conține molecula Isoclast™ (sulfoxaflor), despre care fermierii spun că funcționează eficient inclusiv în condițiile de temperaturi ridicate din sere. „Closer™ a funcționat foarte bine chiar și la temperaturi ridicate, unde alte soluții au eșuat, și se amestecă ușor cu biostimulatori sau alte fungicide și insecticide, ceea ce îl face foarte practic și flexibil”, a explicat Gabriel Dănciulescu.

Fermierii cer soluții și pentru culturile din câmp

Potrivit cooperativei, produsul este utilizat atât preventiv, înainte de apariția florilor, cât și curativ, atunci când apar infestări. Fermierii afirmă că tratamentele au asigurat un control eficient al dăunătorilor și au contribuit la stabilizarea producției în sere.

În același timp, producătorii spun că problemele sunt și mai greu de gestionat în culturile din câmp deschis. „În câmp, afidele sunt mult mai greu de controlat decât în spațiile protejate. Apar rapid, se răspândesc repede și pot produce pagube serioase, mai ales prin riscul de transmitere a virusurilor. Insecticidul Closer™ ne-ar ajuta cu adevărat să fim cu un pas înaintea problemei și să protejăm mai bine culturile. Dacă l-am putea folosi și în câmp, am avea mai multe opțiuni și ar fi mai ușor să gestionăm dăunătorii în condiții dificile”, a mai declarat reprezentantul cooperativei.

Schimbările climatice complică agricultura

Experiența fermierilor din Olt reflectă o problemă tot mai prezentă în agricultura europeană. Temperaturile extreme și perioadele de secetă favorizează dezvoltarea unor populații mari de insecte și cresc riscul apariției rezistenței la tratamentele clasice.

Într-o piață care cere aprovizionare constantă și produse uniforme, producătorii spun că întreruperile provocate de infestări pot afecta rapid contractele și stabilitatea afacerilor agricole.

Pentru mulți fermieri, provocarea nu mai este doar obținerea unor producții mari. Din ce în ce mai importantă devine capacitatea de a menține culturile stabile într-un climat care pare să schimbe regulile agriculturii de la un sezon la altul.