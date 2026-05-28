Idee inovatoare sau cruzime față de animale? Scandal în Austria după ce un fermier și-a îmbrăcat oile în „armuri” anti-lup

28 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: Captură X
Cuprins
  1. „Oaia în armură”, o vestă cu țepi inventată de un proprietar de oi
  2. Activiștilor au recționat: „Oile sun plasate în sârmă ghimpată”
  3. O dezbatere națională

O soluție neobișnuită găsită de un crescător de animale și un inventator septuagenar pentru a combate atacurile prădătorilor a declanșat un val de indignare și plângeri penale din partea organizațiilor pentru protecția animalelor.

Creșterea alarmantă a populației de lupi din Austria i-a împins pe unii fermieri să caute metode disperate de autoapărare. Însă o tentativă recentă de a proteja o turmă a degenerat într-un scandal de proporții naționale, ajungând direct în atenția procurorilor. Un fermier local și-a echipat oile cu costume de protecție metalice, o bizară „armură” cu țepi concepută special pentru a respinge atacurile prădătorilor sălbatici, relatează publicația Wochenblatt, citată de Mediafax.

„Oaia în armură”, o vestă cu țepi inventată de un proprietar de oi

Invenția îi aparține unui bărbat în vârstă de 72 de ani care susține că a dedicat ani de zile dezvoltării acestui echipament defensiv. Dispozitivul îmbracă o mare parte din corpul oii și este prevăzut cu o serie de țepi ascuțiți, orientați spre exterior.

Scopul tehnic al hainei de protecție este de a bloca maxilarele lupilor și de a-i împiedica să aplice mușcături fatale la nivelul gâtului sau al corpului. Inventatorul a explicat că a demarat acest proiect din cauza exploziei numărului de lupi din regiunea sa, fenomen care pune în pericol direct supraviețuirea fermelor locale.

Activiștilor au recționat: „Oile sun plasate în sârmă ghimpată”

Deși cei doi bărbați au promovat echipamentul ca pe o metodă inovatoare și ecologică care ar permite coexistența pașnică dintre crescătorii de animale și fauna sălbatică, reacția societății civile a fost radical diferită.

Scandalul a izbucnit public în urma unei sesizări anonime în care se reclama, pe un ton revoltate, că animalele sunt torturate, fiind „plasate într-o plasă de sârmă ghimpată pentru a nu fi mâncate de lupul cel rău”.

La scurt timp, asociațiile pentru protecția animalelor au reacționat dur și au depus plângeri penale pe numele fermierului și al inventatorului. Aceștia sunt acuzați oficial de:

  • Încălcarea gravă a legislației privind bunăstarea animalelor;

  • Nerespectarea normelor legale referitoare la creșterea și adăpostirea corectă a șeptelului.

Experții în zootehnie și medicii veterinari au respins rapid argumentele celor doi austrieci. Aceștia avertizează că o astfel de armură rigidă le îngrădește oilor mișcările naturale, le blochează termoreglarea și le provoacă o suferință inutilă și continuă prin simpla purtare. Activiștii au solicitat interzicerea de urgență a dispozitivului și confiscarea imediată a costumelor experimentale.

O dezbatere națională

Acest caz bizar a reaprins o polemică mult mai veche și profundă în Austria. Pe de o parte, ecologiștii susțin conservarea strictă a lupilor ca parte integrantă a ecosistemului montan european. Pe de altă parte, sindicatele agricole acuză autoritățile de management defectuos și cer măsuri concrete, reclamând că metodele tradiționale (garduri electrice, câini de pază) nu mai fac față în mod eficient în fața prădătorilor.

Până la o decizie finală a instanței, bătălia juridică din Austria rămâne un exemplu tensionat al conflictului dintre interesele economice ale fermierilor și etica tratamentului aplicat animalelor.

