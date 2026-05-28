Franța va deveni prima țară din Uniunea Europeană care introduce rambursarea permanentă a unor tratamente împotriva obezității prin sistemul public de sănătate. Autoritățile franceze au anunțat că medicamentele Wegovy și Mounjaro vor începe să fie compensate parțial de la jumătatea lunii iunie.

Anunțul a fost făcut de ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, într-o intervenție la postul TF1, preluată de Le Monde. Oficialul a precizat că măsura va funcționa într-un cadru strict controlat și va costa statul francez aproximativ 100 de milioane de euro anual, scrie Mediafax.

Aproape un milion de persoane vizate de program

Estimările autorităților franceze arată că programul ar putea viza aproximativ un milion de persoane. Această cifră a fost folosită inclusiv în negocierile dintre stat și companiile farmaceutice pentru stabilirea prețurilor medicamentelor.

Rata oficială de rambursare va fi de 65%. În practică însă, majoritatea pacienților eligibili ar putea beneficia de acoperire integrală, deoarece mulți dintre ei sunt deja incluși în programe speciale de compensare totală din cauza problemelor grave de sănătate asociate obezității.

De compensare vor putea beneficia pacienții diagnosticați cu obezitate severă sau morbidă.

Wegovy și Mounjaro au devenit extrem de populare

Wegovy este produs de compania daneză Novo Nordisk, iar Mounjaro este dezvoltat de Eli Lilly. Cele două medicamente fac parte din noua generație de tratamente pentru slăbit, devenite extrem de populare în ultimii ani. Tratamentul este administrat injectabil și acționează asupra hormonilor implicați în reglarea apetitului și a glicemiei.

Popularitatea acestor medicamente a crescut rapid la nivel mondial, iar cererea uriașă a transformat tratamentele anti-obezitate într-una dintre cele mai profitabile piețe din industria farmaceutică. În paralel însă, medicamentele au fost criticate din cauza efectelor adverse posibile și a costurilor ridicate.

În Franța, pacienții plătesc în prezent aproximativ 300 de euro pe lună pentru aceste injecții. Terapia este disponibilă încă din 2024 pe bază de rețetă, însă până acum nu era compensată de sistemul public de sănătate.

Autoritățile franceze au relaxat și regulile de prescriere. Din iunie 2025, toate cadrele medicale pot prescrie aceste tratamente. Anterior, rețetele puteau fi emise doar de specialiști precum endocrinologii.

La finalul lunii ianuarie, peste 70.000 de pacienți francezi urmau tratament cu Mounjaro, potrivit estimărilor oficiale.

Obezitatea afectează aproape 10 milioane de francezi

Un studiu francez publicat în 2024 arată că aproximativ 18% din populația Franței suferă de obezitate. Procentul echivalează cu aproape 10 milioane de persoane. Decizia autorităților franceze reflectă și presiunea tot mai mare asupra sistemelor de sănătate europene. Obezitatea este asociată cu diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și numeroase alte afecțiuni cronice care generează costuri medicale foarte mari pe termen lung.

În mod ironic, medicamentele create inițial pentru controlul diabetului au ajuns să schimbe inclusiv dezbaterea economică despre sănătate publică. Statele europene încep acum să calculeze dacă este mai ieftin să plătească tratamentele anti-obezitate sau să suporte costurile medicale produse de obezitate în următorii ani.