Învăţământul şi cercetarea sunt principalii promotori ai progresului în sectorul agroalimentar, iar cercetarea agricolă trebuie să răspundă mai bine problemelor reale din teren, a declarat Viorel Morărescu, director general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la conferinţa anuală ASAS „Realizări şi perspective în cercetarea agricolă şi silvică românească”.

Oficialul MADR a afirmat că în ultima perioadă există un interes mai mare din partea mediului academic şi de cercetare pentru nevoile fermierilor, lucru pe care îl consideră esenţial pentru dezvoltarea agriculturii româneşti.

„Cred că trebuie să fim mult mai aproape de nevoile fermierilor şi ăsta cred că trebuie să fie un deziderat al cercetării agricole româneşti”, a spus Morărescu.

Cercetarea trebuie să ofere soluţii concrete pentru agricultură

Viorel Morărescu a subliniat că, dincolo de cercetarea fundamentală şi lucrările ştiinţifice, este nevoie de soluţii concrete pentru problemele cu care se confruntă fermierii din România. El a susţinut că noua echipă a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice poate contribui la o analiză realistă a cercetării agricole româneşti şi la creşterea transferului tehnologic către fermieri.

Potrivit acestuia, parteneriatele dintre cercetători, fermieri şi instituţii sunt esenţiale pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar şi pentru adaptarea agriculturii la provocările actuale.

„Nu trebuie să aşteptăm să vină altcineva din afară să ne rezolve problemele”

Directorul general din MADR a transmis că România are resursele necesare pentru a-şi rezolva problemele din agricultură şi a făcut apel la implicarea tinerilor în sectorul agroalimentar.

„Nu trebuie să aşteptăm să vină altcineva din afară să ne rezolve problemele noastre. Şi noi avem capacitatea, şi intelectuală şi resursa umană, să rezolvăm aceste probleme”, a declarat acesta.

Morărescu a atras atenţia şi asupra importanţei atragerii noilor generaţii către agricultură, protecţia mediului şi protecţia solului, domenii pe care le consideră esenţiale pentru viitor.

Programul ADER ar putea fi restructurat

Oficialul MADR a anunţat că programul ADER, finanţat de Ministerul Agriculturii, se apropie de final şi ar trebui regândit astfel încât să existe mai puţine teme de cercetare, dar mai bine finanţate.

„Cred că ar trebui să regândim programul ADER în sensul în care să avem mai puţine teme de cercetare finanţate mai bine, în aşa fel încât rezultatele să fie mult mai consistente şi care să răspundă nevoilor fermierilor”, a afirmat Viorel Morărescu.

Conferinţa „Realizări şi perspective în cercetarea agricolă şi silvică românească”, aflată la a cincea ediţie, s-a desfăşurat joi în Aula Magna a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.