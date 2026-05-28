Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii companiei Dedeman, au ieșit din acționariatul conglomeratului agricol Moldova Farming, fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu. Decizia marchează primul exit complet realizat de cei doi oameni de afaceri dintr-o companie în care au intrat ca investitori financiari, scrie Profit.ro.

Participația de 19% deținută de frații Pavăl în Moldova Farming a fost vândută fondatorului Cătălin Grigoriu, după aproape un deceniu de la intrarea lor în businessul agricol.

Intrarea în agricultură a fraților Pavăl

Investiția în Moldova Farming a fost anunțată în 2017 și a reprezentat primul pas important al proprietarilor Dedeman în sectorul agricol. Grupul exploatează terenuri agricole în județele Neamț, Bacău și Vrancea și desfășoară activități în producția agricolă, distribuția de îngrășăminte, semințe, pesticide și combustibili.

Compania administrează peste 10.000 de hectare de teren agricol, dintre care aproximativ 7.000 de hectare sunt exploatate direct. Circa 4.200 de hectare sunt cultivate în sistem convențional, cu grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr, iar aproximativ 1.800 de hectare sunt exploatate în sistem ecologic, în principal cu lucernă.

Ulterior, investițiile fraților Pavăl în agricultură au continuat prin vehiculul propriu PIF Industrial, care a ajuns să dețină aproximativ 10.000 de hectare de teren agricol în mai multe regiuni ale țării.

Activitatea Moldova Farming, reorganizată

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, firma Moldova Farming a fost radiată la începutul acestui an, după ce activitatea a fost transferată către mai multe societăți separate.

Comfert Agricultura gestionează comercializarea îngrășămintelor chimice, Moldova Farming Agricultura se ocupă de semințe și pesticide, Moldova Farming Fuel comercializează motorină, iar producția agricolă a fost mutată către Moldova Farming Nord, Moldova Farming Sud și Moldova Farming Organic.

Reprezentanții Dedeman nu au oferit explicații publice privind motivele retragerii din companie.

Cătălin Grigoriu avertiza asupra unui „colaps total” în agribusiness

La începutul anului, Cătălin Grigoriu declara pentru Agrointeligența că sectorul agribusiness traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

„Insolvențe/concordate și ieșiri spectaculoase din piață au marcat anul 2025 și vor continua și în anul 2026”, afirma antreprenorul, care estima pierderi de peste 2-2,5 miliarde de euro la nivelul întregului lanț agricol, de la fermieri și traderi până la distribuitori și sistemul bancar.

Frații Pavăl continuă extinderea investițiilor

Ieșirea din Moldova Farming vine într-un context în care frații Pavăl și-au diversificat puternic investițiile în ultimii ani, reinvestind profiturile obținute din Dedeman în imobiliare, energie, industrie, agricultură, sănătate și retail.

Cele mai mari plasamente au fost realizate în sectorul imobiliar, unde investițiile totale sunt estimate la circa un miliard de euro. Printre cele mai importante tranzacții se numără achiziția portofoliului de birouri al CA Immo, complexurile The Bridge, The Office din Cluj-Napoca, U Center și Dacia One.

Investitorii dețin și participații în companii precum Transelectrica, Romgaz, Electrica, Nuclearelectrica sau Purcari Wineries, dar și investiții în sănătate, viticultură, transport și energie verde.