Cea de-a XXIII-a ediție a VINARIUM International Wine Contest a început joi, la Ploiești, reunind peste 1.300 de probe din 20 de țări, transmite Agerpres. Potrivit organizatorilor, concursul este considerat cel mai mare eveniment internațional dedicat vinului din Europa Centrală și de Est. Competiția se desfășoară sub patronajul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) și al VINOFED – Federația Internațională a Marilor Concursuri de Vinuri.

La ediția din acest an au fost înscrise 1.345 de probe provenite din Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Cipru, Cehia, Coreea de Sud, Croația, Franța, Georgia, Germania, Italia, Macedonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Spania, Turcia, Ungaria și Ucraina.

Organizatorii spun că printre cele mai surprinzătoare prezențe se numără Coreea de Sud și Insulele Azore, semn că piața vinului devine tot mai globalizată. „Printre înscrieri se numără şi provenienţe surprinzătoare – Coreea de Sud, Insulele Azore – dovadă că harta vinului nu mai are margini, dar şi că România devine o piaţă tentantă”, au transmis organizatorii.

Peste 40 de jurați internaționali vor evalua vinurile liniștite, spumante și distilatele din vin, în cadrul celor șapte comisii de degustare.

Medalii clasice și premii speciale pentru vinurile românești

Competiția va acorda medalii de argint, aur și mare medalie de aur, însă ediția din 2026 aduce și mai multe premii speciale. VINOFED va premia vinurile seci cu cele mai mari punctaje la categoriile alb, rose, roșu și spumant. În paralel, FIJEV va acorda distincții speciale pentru vinurile românești obținute din soiuri autohtone sau din cupaje care conțin minimum 50% soiuri românești.

Organizatorii spun că aceste premii urmăresc să evidențieze identitatea locală și diversitatea vinurilor românești într-o competiție cu participare internațională extinsă.

Un moment „istoric” pentru vinul din Prahova

În cadrul concursului va fi semnat și un protocol de înfrățire între „Ținutul Vinului în Prahova” și Échansonnerie des Papes de Châteauneuf-du-Pape, una dintre cele mai cunoscute organizații viticole franceze.

Președintele VINARIUM, Cătălin Păduraru, a descris momentul drept unul „istoric”. „Acum, cu ocazia concursului, se află Michel Blanc din Châteauneuf-du-Pape şi va avea loc înfrăţirea Asociaţiei ‘Ţinutul Vinului’ cu Échansonnerie des Papes de Châteauneuf-du-Pape. Este un moment istoric”, a declarat acesta într-o conferință de presă organizată joi, în cadrul concursului.

România își consolidează poziția pe piața internațională a vinului

Participarea tot mai numeroasă la VINARIUM vine într-un moment în care România încearcă să își consolideze vizibilitatea pe piața internațională a vinului. Producătorii locali mizează tot mai mult pe soiurile autohtone și pe dezvoltarea turismului viticol, în timp ce competițiile internaționale devin instrumente importante de promovare.

Într-o industrie în care tradiția cântărește enorm, faptul că vinuri din Coreea de Sud ajung să concureze alături de cele din Franța, Italia sau România arată că geografia vinului se schimbă rapid. Iar în acest peisaj tot mai aglomerat, fiecare medalie începe să valoreze mai mult decât o simplă etichetă aurie pe sticlă.