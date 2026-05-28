28 mai 2026, Articole / Reportaje
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
FOTO: Horeca.ro
Cea de-a XXIII-a ediție a VINARIUM International Wine Contest a început joi, la Ploiești, reunind peste 1.300 de probe din 20 de țări, transmite Agerpres. Potrivit organizatorilor, concursul este considerat cel mai mare eveniment internațional dedicat vinului din Europa Centrală și de Est. Competiția se desfășoară sub patronajul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) și al VINOFED – Federația Internațională a Marilor Concursuri de Vinuri.

La ediția din acest an au fost înscrise 1.345 de probe provenite din Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Cipru, Cehia, Coreea de Sud, Croația, Franța, Georgia, Germania, Italia, Macedonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Spania, Turcia, Ungaria și Ucraina.

Organizatorii spun că printre cele mai surprinzătoare prezențe se numără Coreea de Sud și Insulele Azore, semn că piața vinului devine tot mai globalizată. „Printre înscrieri se numără şi provenienţe surprinzătoare – Coreea de Sud, Insulele Azore – dovadă că harta vinului nu mai are margini, dar şi că România devine o piaţă tentantă”, au transmis organizatorii.

Peste 40 de jurați internaționali vor evalua vinurile liniștite, spumante și distilatele din vin, în cadrul celor șapte comisii de degustare.

Medalii clasice și premii speciale pentru vinurile românești

Competiția va acorda medalii de argint, aur și mare medalie de aur, însă ediția din 2026 aduce și mai multe premii speciale. VINOFED va premia vinurile seci cu cele mai mari punctaje la categoriile alb, rose, roșu și spumant. În paralel, FIJEV va acorda distincții speciale pentru vinurile românești obținute din soiuri autohtone sau din cupaje care conțin minimum 50% soiuri românești.

Organizatorii spun că aceste premii urmăresc să evidențieze identitatea locală și diversitatea vinurilor românești într-o competiție cu participare internațională extinsă.

Un moment „istoric” pentru vinul din Prahova

În cadrul concursului va fi semnat și un protocol de înfrățire între „Ținutul Vinului în Prahova” și Échansonnerie des Papes de Châteauneuf-du-Pape, una dintre cele mai cunoscute organizații viticole franceze.

Președintele VINARIUM, Cătălin Păduraru, a descris momentul drept unul „istoric”. „Acum, cu ocazia concursului, se află Michel Blanc din Châteauneuf-du-Pape şi va avea loc înfrăţirea Asociaţiei ‘Ţinutul Vinului’ cu Échansonnerie des Papes de Châteauneuf-du-Pape. Este un moment istoric”, a declarat acesta într-o conferință de presă organizată joi, în cadrul concursului.

România își consolidează poziția pe piața internațională a vinului

Participarea tot mai numeroasă la VINARIUM vine într-un moment în care România încearcă să își consolideze vizibilitatea pe piața internațională a vinului. Producătorii locali mizează tot mai mult pe soiurile autohtone și pe dezvoltarea turismului viticol, în timp ce competițiile internaționale devin instrumente importante de promovare.

Într-o industrie în care tradiția cântărește enorm, faptul că vinuri din Coreea de Sud ajung să concureze alături de cele din Franța, Italia sau România arată că geografia vinului se schimbă rapid. Iar în acest peisaj tot mai aglomerat, fiecare medalie începe să valoreze mai mult decât o simplă etichetă aurie pe sticlă.

Franța va subvenționa tratamentele împotriva obezității. Statul va deconta parțial medicamentele Wegovy și Mounjaro și estimează costuri de 100 milioane euro anual
„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, expoziția care vorbește despre violența transmisă din generație în generație/ Exponatele sunt sugestive: de la lingura de lemn, mătura de nuiele, rigla, bătătorul de covoare și până la cojile de nuci!
Cererea pentru soiurile de lucernă de la Fundulea depășește producția de sămânță, spun cercetătorii
Un burger la fiecare 4 secunde: România, în topul mondial al comenzilor de fast-food
Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă
Reuters: Încrederea producătorilor alimentari din Marea Britanie a ajuns la cel mai scăzut nivel de după criza energetică din 2022 / Companiile se pregătesc pentru noi scumpiri
Temperaturile extreme cresc presiunea dăunătorilor în serele din România / O cooperativă din Olt își extinde producția cu 10% anual
VIDEO FOTO Salată cu cartofi noi crocantă și cu sos răcoritor de iaurt/ Gustul tradițional al cartofilor bunicii combinat cu un fel de tzatziki mediteraneean/ Ce alte salate cu cartofi poți face în acest sezon
Organizaţia fondată de Mark Zuckerberg a lansat un atlas al proteinelor bazat pe inteligenţă artificială. Cercetătorii speră la tratamente dezvoltate mai rapid pentru cancer şi boli autoimune
Sfaturile unui celebru chef român pentru ca ardeii umpluti sa-ti iasa perfect de fiecare dată/ Adrian Hădean: Nu vă dau cantități, doar câteva lucruri din care ați putea obține informații foarte valoroase atunci când gătiți acest preparat
