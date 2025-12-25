Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a dat asigurări că riscul ca gripa aviară înalt patogenă (HPAI) provenită de la bovinele de lapte din SUA să ajungă în Europa este foarte scăzut.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a evaluat ca fiind foarte scăzută probabilitatea ca tulpina de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) găsită la bovinele de lapte din SUA să ajungă în Europa.

Cu toate acestea, EFSA a subliniat că, dacă virusul ar ajunge în Europa, acesta ar putea avea un impact semnificativ asupra țărilor UE. Prin urmare, EFSA recomandă creșterea gradului de conștientizare în rândul fermierilor și al medicilor veterinari și consolidarea supravegherii pentru detectarea timpurie.

Recomandările EFSA vin ca urmare a solicitării Comisiei Europene de a primi mai multe informații asupra riscurilor prezentate de virusul genotipului H5N1 care circulă în prezent la bovinele de lapte din SUA.

Transmiterea virusului se poate face prin alimente: lapte crud și smântână

Totodată, au fost anunțate și potențialele măsuri pentru a preveni introducerea și răspândirea acestuia în Europa. Aceste măsuri pot include restricții comerciale din regiunile afectate și curățarea temeinică a echipamentelor de muls.

EFSA recomandă acțiuni coordonate atât la păsările de curte, cât și la vacile de lapte, în cazul unui focar, pentru a minimiza impactul general.

Totodată, se recomandă restricții privind circulația bovinelor în zonele afectate, evitarea schimbului de lucrători, vehicule și echipamente între ferme și impunerea unei biosecurități stricte. Aceste măsuri ar putea contribui, de asemenea, la limitarea prezenței altor tulpini de HPAI deja prezente în Europa, potrivit dairynews.today

Raportul EFSA a examinat, de asemenea, potențialul transmiterii virusului prin alimente, menționând că principala cale de expunere a consumatorilor ar fi prin laptele crud, colostru sau smântână. Cu toate acestea, EFSA a subliniat că tratamentele termice precum pasteurizarea sunt extrem de eficiente în reducerea virusului din lapte și produse lactate și că până în prezent nu au fost raportate cazuri de infecție umană transmisă prin alimente cu acest genotip specific.