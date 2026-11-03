Comerțul alimentar online din România a ajuns la 800 de milioane de euro. Piața crește cu aproape 30% într-un an

03 nov. 2026, Retail
Comerțul alimentar online din România a ajuns la 800 de milioane de euro. Piața crește cu aproape 30% într-un an
Sursa foto: Pixabay
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Comerțul alimentar online din România a ajuns la o valoare estimată de 700-800 de milioane de euro, incluzând achizițiile de alimente, băuturi, produse de îngrijire personală și pentru locuință. Deși reprezintă aproximativ 2% din piața totală, segmentul înregistrează un ritm accelerat de creștere, de aproape 30% în prima jumătate a anului 2026, potrivit unei analize YouGov, citate de ZF.

Românii cumpără tot mai mult online produse alimentare și bunuri de larg consum, iar acest canal de vânzare începe să capete o importanță tot mai mare pentru retailerii din România.

Potrivit analizei companiei de cercetare de piață YouGov, comerțul alimentar online a crescut cu aproape 30% în primele șase luni ale anului. Specialiștii atrag atenția că importanța acestui segment nu trebuie evaluată doar prin ponderea sa actuală în piață, ci mai ales prin ritmul de dezvoltare.

„Segmentul online merită o mențiune specială nu pentru dimensiunea sa absolută, reprezentând încă doar 2% din piață, ci pentru traiectoria sa”, arată analiza citată de Ziarul Financiar.

Ce retaileri vând produse alimentare online în România

Strategiile marilor retaileri diferă în ceea ce privește comerțul electronic. Unii dintre jucătorii importanți de pe piața locală nu au dezvoltat deloc un canal propriu de vânzare online.

În această categorie se află Lidl, Froo, Profi și La Cocoș, care își concentrează activitatea pe magazinele fizice.

Alți retaileri au ales să intre pe piața livrărilor prin intermediul platformelor specializate. Este cazul Kaufland și Penny, care folosesc aplicațiile de livrare pentru a ajunge la consumatorii care preferă să comande cumpărăturile de acasă.

Există și companii care au investit în propriile magazine online. Carrefour, Auchan și Mega Image oferă consumatorilor posibilitatea de a comanda direct prin intermediul platformelor proprii.

În același timp, Freshful și Sezamo sunt exemple de retaileri cu prezență exclusiv online, care și-au construit modelul de business în jurul comenzilor digitale și al livrării la domiciliu.

Creșterea comerțului alimentar online indică o schimbare treptată a comportamentului de consum, chiar dacă magazinele fizice continuă să domine piața. Pentru retaileri, dezvoltarea canalelor digitale reprezintă o direcție de investiții într-un segment care, deși are încă o pondere redusă, avansează rapid.

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