Două orașe americane ar putea interzice comercializarea foie gras / Interdicții au fost deja introduse în India, Israel și, mai recent, în Brazilia

Producătorii europeni de foie gras urmăresc cu atenție alegerile intermediare din Statele Unite, unde alegătorii din Denver și Washington D.C. sunt chemați să decidă dacă vor interzice producția și comercializarea acestui produs. O eventuală aprobare a inițiativelor ar putea afecta imaginea foie gras pe piața internațională, chiar dacă impactul economic direct asupra producătorilor europeni ar fi limitat, notează Rapporteur.

Alegătorii din Denver și Washington D.C. votează marți, în cadrul alegerilor intermediare din SUA, asupra a două inițiative care vizează interzicerea hrănirii forțate a rațelor și gâștelor, precum și comercializarea produselor obținute prin această practică.

Inițiativele, denumite Initiated Ordinance 311 în Denver și Initiative 86 în Washington D.C., au fost promovate de campanii locale afiliate organizației pentru protecția animalelor Pro-Animal Future.

Foie gras este un produs obținut din ficatul rațelor sau gâștelor îngrășate, de regulă prin hrănire forțată. Metoda este criticată de mult timp de organizațiile pentru protecția animalelor.

Dacă vor fi aprobate, noile restricții ar urma să intre în vigoare la 1 iulie.

Restricțiile din SUA și alte piețe pun presiune pe industrie

Interdicții privind foie gras au fost deja introduse în India, Israel și, mai recent, în Brazilia. Decizia autorităților braziliene a fost criticată de producătorii europeni, care au acuzat-o că reprezintă o măsură de retorsiune față de restricțiile impuse de Uniunea Europeană importurilor de carne din Brazilia.

În Statele Unite, California și New York au adoptat, de asemenea, interdicții. Totuși, aplicarea acestora a întâmpinat dificultăți juridice.

Interdicția din California a supraviețuit mai multor contestații în instanță și este în continuare în vigoare. În schimb, măsura adoptată de New York în 2019 a fost contestată în justiție și nu este aplicată în prezent.

În Uniunea Europeană, foie gras se produce în Franța, Ungaria, Bulgaria, Spania și Belgia. În această ultimă țară, producția este limitată la regiunea Valonia, după ce ultima fermă din Flandra și-a închis activitatea în 2023.

Franța asigură aproximativ 80% din producția europeană

Impactul economic direct al unor eventuale interdicții în Denver și Washington D.C. ar putea fi redus pentru producătorii europeni, în condițiile în care exporturile către SUA sunt deja neglijabile.

Franța, care a asigurat aproximativ 80% din producția de foie gras a Uniunii Europene anul trecut, nu mai exportă în prezent acest produs către piața americană, potrivit lui Marie-Pierre Pé, directoarea asociației profesionale franceze și secretar general al organizației europene Euro Foie Gras.

Potrivit acesteia, exporturile franceze către SUA au fost afectate de disputa comercială dintre Uniunea Europeană și Statele Unite din 1999, legată de importurile de carne de vită tratată cu hormoni.

După ce UE a refuzat să elimine restricțiile privind importurile de carne de vită tratată cu hormoni, SUA au impus tarife de 100% pentru anumite produse europene, inclusiv pentru ficatul de gâscă din Franța.

„Majorarea tarifelor l-a făcut practic inaccesibil ca preț” pe piața americană, a explicat Marie-Pierre Pé. Exporturile au fost îngreunate și de cerințele suplimentare impuse de autoritățile americane.

În prezent, niciun operator nu este autorizat să exporte foie gras în SUA, a precizat reprezentanta industriei franceze. Cererea americană este acoperită prin producția internă și importurile din alte țări, precum Canada.

Producătorii se tem de deteriorarea imaginii produsului

Dincolo de efectele comerciale imediate, industria europeană urmărește votul din cele două orașe americane din perspectiva reputației produsului pe piețele internaționale.

Marie-Pierre Pé avertizează că extinderea interdicțiilor ar putea afecta imaginea foie gras, prin asocierea produsului cu practici considerate inacceptabile de o parte tot mai mare a consumatorilor.

Reprezentanta industriei contestă și interzicerea comercializării unui produs a cărui producție rămâne legală în Europa. În opinia sa, astfel de măsuri ridică întrebări privind principiile comerțului liber, mai ales în contextul contestațiilor juridice care au vizat deja interdicțiile din SUA.

Potrivit publicației Axios, un important producător american ia în calcul contestarea în instanță a unei eventuale interdicții adoptate în Washington D.C.