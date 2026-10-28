Un butoi de bere dispărut în urmă cu aproape jumătate de secol a fost recuperat în Alpi, după ce topirea gheții a scos la iveală recipientul rămas captiv într-o crevasă. Descoperirea a avut loc la aproximativ 3.000 de metri altitudine, în apropierea refugiului Sasso Nero, în Valea Aurina, în zona Alpilor Zillertal, notează Mediafax Italia.

Butoiul, datat 1978, fusese pierdut în timpul unei livrări cu elicopterul. După decenii petrecute în condiții extreme, recipientul a ajuns din nou în mâinile reprezentanților companiei de băuturi Harpf, care au povestit întâmplarea pe rețelele sociale.

Surpriza a venit după deschiderea acestuia: potrivit companiei, berea a putut fi degustată, iar cei prezenți au relatat că băutura era încă bună de consumat.

Cum a dispărut butoiul în munți

Povestea începe în anii 1970, când un butoi de bere a căzut într-o crevasă în timpul unei livrări efectuate cu elicopterul. Recipientul a rămas ascuns sub gheață, iar locul în care ajunsese nu a mai putut fi recuperat timp de decenii.

Descoperirea a fost făcută anul acesta de Daniel, un colaborator al companiei Harpf, o firmă cu o tradiție de peste 140 de ani în domeniul băuturilor.

Reprezentanții companiei au descris momentul găsirii și operațiunea de recuperare într-o postare publicată online: „Cu ani în urmă, în timpul unei livrări cu elicopterul, butoiul a căzut într-o crevasă și a rămas de atunci dispărut. Anul acesta, sub refugiul Sasso Nero, la aproximativ 3.000 de metri altitudine, Daniel a găsit în sfârșit butoiul de bere, ușor deteriorat, pe care l-a adus la vale cu ajutorul unui cărucior și prin manevre îndemânatice”, au explicat reprezentanții companiei. Deși recipientul prezenta urme de deteriorare, acesta a putut fi transportat de pe munte și dus la sediul firmei.

Inscripția care a dezvăluit vechimea berii

Identificarea butoiului a fost posibilă datorită unei inscripții de pe suprafața metalică, ce indica anul 1978. Marcajul a oferit un indiciu important despre vechimea recipientului și a legat descoperirea de povestea vechii livrări.

Condițiile de la altitudine, temperaturile scăzute și gheața în care a rămas prins butoiul au contribuit la păstrarea acestuia. Totuși, aspectul exterior nu putea spune cu certitudine în ce stare se afla conținutul după aproape 50 de ani.

Prin recuperarea sa, compania a readus la lumină o întâmplare care părea de mult uitată.

Ce au descoperit cei care au deschis butoiul

Deschiderea recipientului a fost momentul cel mai așteptat. Un grup restrâns de pasionați de bere și persoane curioase s-a adunat pentru a vedea și a degusta băutura păstrată în butoiul datat 1978.

Potrivit reprezentanților Harpf, rezultatul a fost neașteptat: „Un mic grup de pasionați de bere și curioși a turnat și a degustat berea din butoiul datat 1978. Și, într-adevăr, în ciuda timpului scurs, berea era încă bună de băut”, au relatat reprezentanții companiei.

Temperaturile scăzute din zona montană ar fi putut contribui la conservarea conținutului, însă povestea relatată de firmă nu oferă detalii despre analize de laborator care să confirme siguranța produsului.

De altfel, berea nu este, în general, destinată păstrării timp de mai multe decenii. Există sortimente speciale care pot fi învechite în condiții controlate, dar o perioadă atât de lungă este neobișnuită pentru o băutură de acest tip. Degustarea rămâne, astfel, o curiozitate legată de această descoperire și nu o recomandare de a consuma băuturi păstrate ani la rând în recipiente și condiții necunoscute.

„Berea din gheață”, o poveste specială pentru compania Harpf

Dincolo de surpriza degustării, recuperarea butoiului are și o valoare sentimentală pentru companie. Reprezentanții Harpf cred că recipientul provenea din propriile depozite și că ar fi trebuit să ajungă la destinație în cadrul unei livrări obișnuite.

După aproape jumătate de secol petrecut în munți, butoiul a primit o nouă șansă de a fi descoperit și a devenit subiectul unei povești neobișnuite despre o livrare întreruptă de un accident. Compania l-a numit „berea din gheață”, iar întoarcerea sa a readus în atenție un episod pe care timpul și ghețarii păreau să-l fi șters definitiv.