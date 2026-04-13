Interesul pentru alimentele fermentate a crescut semnificativ în ultimii ani, iar chefirul a devenit unul dintre produsele preferate de consumatori. Considerat de mulți o alternativă mai sănătoasă la iaurt, acesta este adesea perceput ca având beneficii superioare pentru digestie. Specialiștii atrag însă atenția că diferențele dintre cele două produse sunt mai nuanțate decât par la prima vedere, notează Mediafax.

Alimentele fermentate sunt obținute prin dezvoltarea unor microorganisme benefice, care utilizează componentele alimentului pentru a se multiplica. În cazul produselor lactate, aceste microorganisme transformă lactoza în acid lactic sau alte substanțe, contribuind la gustul și textura specifice. Deși sunt asociate adesea cu tendințele moderne, aceste alimente sunt consumate de mii de ani. Printre produsele fermentate se numără atât alimente care conțin microorganisme vii, precum iaurtul, chefirul sau tempeh, cât și unele în care acestea au fost eliminate sau inactivate, cum este cazul pâinii sau al anumitor produse din soia. Consumul lor este asociat cu multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv reducerea colesterolului, stimularea sistemului imunitar și protecția împotriva agenților patogeni.

Diferența dintre chefir și iaurt

Chefirul și iaurtul sunt adesea confundate, fiind incluse în aceeași categorie a lactatelor fermentate. Cu toate acestea, ele sunt produse diferite, atât din punct de vedere al procesului de producție, cât și al compoziției microbiologice.

Iaurtul este obținut prin fermentație lactică, realizată de două tipuri principale de bacterii. Acestea transformă lactoza în acid lactic, ceea ce determină textura densă și gustul ușor acrișor. Produsul este relativ uniform și stabil, fiind ușor de standardizat în producția industrială.

În schimb, chefirul rezultă dintr-un proces mai complex, numit fermentație lacto-alcoolică. Pe lângă bacterii, în acest proces sunt implicate și drojdii, ceea ce duce la formarea unor cantități mici de dioxid de carbon și alcool. Acest lucru explică prezența bulelor și gustul ușor diferit față de iaurt.

O diferență importantă este și diversitatea microorganismelor. Iaurtul conține un număr limitat de tulpini bacteriene, în timp ce chefirul poate include între 30 și 50 de specii diferite, în funcție de originea culturii. Această diversitate face ca chefirul să fie mai complex din punct de vedere microbiologic, dar și mai puțin uniform.

În ceea ce privește efectele asupra sănătății intestinale, ambele produse au beneficii similare. Studiile arată că atât iaurtul, cât și chefirul contribuie la creșterea bacteriilor benefice din intestin, precum Lactobacillus și Bifidobacterium. Totuși, aceste efecte sunt temporare și depind de consumul constant și de o alimentație echilibrată.

Avantaje diferite

Un avantaj al chefirului este conținutul mai redus de lactoză, rezultat al procesului de fermentație mai intens. Din acest motiv, persoanele cu intoleranță la lactoză îl pot tolera mai bine decât iaurtul. În rest, diferențele nutriționale sunt minore. De exemplu, ambele produse conțin cantități similare de calciu, iar nivelul vitaminelor poate varia în funcție de procesul de fermentație.

Specialiștii subliniază că nu există un răspuns clar la întrebarea care dintre cele două este mai sănătos. Iaurtul este apreciat pentru textura sa fină și compoziția stabilă, în timp ce chefirul se remarcă prin diversitatea microorganismelor.

În concluzie, ambele produse pot contribui la menținerea unei flore intestinale echilibrate. În locul unei alegeri exclusive, experții recomandă includerea unei varietăți de alimente fermentate în dietă. Astfel, organismul beneficiază de un spectru mai larg de microorganisme și nutrienți, esențiali pentru o sănătate digestivă optimă.