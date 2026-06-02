Sectorul avicol european se confruntă cu o nouă amenințare sanitar-veterinară. Boala Newcastle, una dintre cele mai contagioase boli virale ale păsărilor, continuă să se extindă în mai multe regiuni din Germania, afectând atât ferme de găini ouătoare, cât și exploatații de pui de carne.

Potrivit informațiilor publicate de presa agricolă germană, noi focare au fost confirmate în ultimele luni, iar autoritățile au fost nevoite să adopte măsuri drastice pentru limitarea răspândirii virusului, conform agrarheute.com

Sute de mii de păsări au fost sacrificate

Unul dintre cele mai importante focare a fost descoperit într-o fermă de găini ouătoare din districtul Erding, Bavaria, unde aproximativ 100.000 de găini au fost sacrificate după confirmarea bolii.

În landul Brandenburg, situația este și mai gravă. Un focar confirmat într-o exploatație de pui de carne din Storkow a dus la sacrificarea a aproximativ 360.000 de păsări. Alte focare identificate ulterior au afectat ferme cu 75.000 de pui de carne și alte zeci de mii de păsări.

Potrivit autorităților germane, numărul focarelor a continuat să crească în primele luni ale anului 2026, afectând atât ferme comerciale mari, cât și exploatații de dimensiuni mai reduse.

Ce este boala Newcastle

Boala Newcastle este provocată de virusul APMV-1 (Paramyxovirusul aviar de tip 1) și afectează în special găinile și curcile.

Simptomele includ dificultăți respiratorii, inflamații oculare, diaree, tulburări nervoase, paralizii și mortalitate ridicată. În efectivele sensibile, boala poate provoca pierderi masive într-un interval foarte scurt de timp.

Potrivit Institutului Friedrich-Loeffler din Germania, virusul a fost identificat la peste 240 de specii de păsări.

Un aspect care îngrijorează autoritățile este faptul că focarele au apărut inclusiv în ferme unde păsările erau vaccinate. În Germania există obligativitatea vaccinării găinilor și curcilor împotriva bolii Newcastle, însă vaccinul nu oferă protecție absolută împotriva infectării. Acesta reduce severitatea bolii și cantitatea de virus eliminată de păsările infectate, contribuind la limitarea răspândirii.

Specialiștii subliniază că vaccinarea trebuie completată prin măsuri stricte de biosecuritate.

Restricții și zone de protecție

La apariția unui focar, legislația europeană impune sacrificarea întregului efectiv afectat și instituirea unor zone de protecție și supraveghere în jurul exploatațiilor contaminate.

Autoritățile germane au extins în repetate rânduri aceste zone și au cerut fermierilor să limiteze accesul în ferme, să respecte procedurile de dezinfecție și să reducă riscul contactului cu păsările sălbatice.

Impact asupra producției de ouă și carne de pasăre

Dimensiunea focarelor ridică semne de întrebare privind impactul asupra pieței avicole europene.

În Brandenburg, autoritățile au anunțat că peste 1,2 milioane de păsări au fost sacrificate în primele luni ale anului, ceea ce ar putea influența disponibilitatea ouălor și a cărnii de pasăre în anumite regiuni.

Experții avertizează că pierderile economice nu se limitează la sacrificarea efectivelor. Restricțiile comerciale, costurile de dezinfectare și perioadele de repopulare a fermelor generează cheltuieli suplimentare importante pentru producători. ([lgl.bayern.de][6])

Riscul pentru oameni rămâne redus

Autoritățile sanitare subliniază că boala Newcastle nu reprezintă un pericol major pentru populație.

În cazuri rare, persoanele care intră în contact direct și repetat cu păsări infectate pot dezvolta conjunctivite sau simptome ușoare, însă boala nu este considerată o amenințare semnificativă pentru sănătatea publică.

Pentru sectorul avicol însă, situația este mult mai serioasă. După decenii în care boala a fost ținută sub control în multe regiuni europene, reapariția focarelor de amploare arată că biosecuritatea rămâne una dintre cele mai importante provocări pentru fermele de păsări.