Creșterea prețurilor la alimente continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor din România, iar cheltuielile pentru hrană reprezintă una dintre cele mai mari categorii de consum, notează Economedia.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, ponderea cheltuielilor cu alimentele a depășit pragul de 30% din bugetul unei gospodării în fiecare trimestru al anului 2025. În acest context, specialiștii recomandă o serie de măsuri care pot reduce semnificativ costurile fără a afecta calitatea alimentației.

Planificarea meselor și lista de cumpărături, primele măsuri pentru economii

Una dintre cele mai eficiente metode de reducere a cheltuielilor este planificarea meselor pentru câteva zile sau chiar pentru întreaga săptămână. Această strategie ajută la evitarea cumpărăturilor impulsive, limitează risipa alimentară și reduce frecvența comenzilor de mâncare sau a achiziției de produse gata preparate.

La fel de importantă este realizarea unei liste de cumpărături înainte de mersul la magazin. Verificarea produselor existente în casă și estimarea costurilor în funcție de prețurile disponibile online pot contribui la respectarea bugetului și la evitarea cumpărării unor produse inutile.

Compararea ofertelor poate aduce economii consistente

Consumatorii sunt încurajați să compare prețurile din mai multe magazine și să urmărească ofertele pentru produsele cumpărate frecvent. În unele situații, măcelăriile locale, magazinele de fructe și legume sau unitățile specializate pot avea prețuri mai avantajoase decât supermarketurile.

Specialiștii atrag atenția că reducerile sunt avantajoase doar atunci când produsele respective sunt necesare și pot fi consumate înainte de expirare. Cumpărăturile făcute exclusiv pentru că un produs este la promoție pot duce, în final, la pierderi prin risipă alimentară.

Produsele cumpărate în vrac și gătitul în cantități mai mari reduc costurile

Achizițiile în cantități mai mari pot fi avantajoase în cazul produselor neperisabile, precum orezul, pastele, conservele sau produsele de uz casnic. De asemenea, porțiile mari de carne pot fi împărțite și congelate pentru utilizare ulterioară.

O altă metodă recomandată este gătitul în cantități mai mari și congelarea porțiilor suplimentare. Pe lângă economiile financiare, această practică reduce timpul petrecut în bucătărie și diminuează tentația de a comanda mâncare în zilele aglomerate.

Produsele integrale și ingredientele de bază sunt mai avantajoase

Legumele deja tăiate, mixurile ambalate și alte produse semipreparate sunt, de regulă, mai scumpe decât variantele integrale. În plus, prepararea alimentelor de la zero oferă mai mult control asupra ingredientelor și costurilor.

Experții recomandă și verificarea prețului pe kilogram sau litru, nu doar a prețului afișat pe etichetă, pentru a evalua corect valoarea unei oferte.

Leguminoasele și produsele de sezon, aliați ai bugetului

Lintea, fasolea și năutul reprezintă surse accesibile de proteine și pot reduce costul per porție al preparatelor care conțin carne. În același timp, fructele și legumele de sezon sunt, în general, mai ieftine și mai gustoase decât cele disponibile în afara sezonului.

Depozitarea corectă a alimentelor și congelarea produselor apropiate de termenul de expirare contribuie, de asemenea, la reducerea risipei și la utilizarea eficientă a cumpărăturilor.

Economii de până la 30%

Potrivit estimărilor prezentate în ghid, aplicarea constantă a majorității acestor măsuri poate reduce cheltuielile lunare pentru alimente cu 15-30%. Cel mai mare impact îl au limitarea risipei alimentare, reducerea cumpărăturilor impulsive și înlocuirea produselor procesate cu ingrediente de bază. În unele cazuri, economiile pot depăși chiar un sfert din bugetul alocat hranei.