Mulți oameni cu rezistență la insulină se învinovățesc atunci când nu reușesc să slăbească repede. În realitate, problema nu este doar voința.

„Când organismul devine mai puțin sensibil la insulină, pancreasul secretă mai multă insulină pentru a menține glicemia sub control. Insulina este esențială pentru viață, cu rol important in metabolism. De aceea, în contextul hiperinsulinemiei, pierderea în greutate poate deveni mai lentă și mai frustrantă, dar există câteva reguli, pe care dacă le respecți, vei slăbi”, a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța.

Grăsimea abdominală, specifică rezistenței la insulină

Rezistența la insulină nu înseamnă doar glicemie mai mare. Ea se asociază frecvent cu acumulare de grăsime abdominală, inflamație metabolică, oboseală și o flexibilitate metabolică redusă, adică organismul trece mai greu de la „a stoca” la „a consuma” energie.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care două persoane cu același număr de calorii nu slăbesc întotdeauna la fel. Totuși, este important de spus clar: nu insulina anulează legile balanței energetice, dar poate face drumul mai greu prin creșterea foamei, reducerea oxidării grăsimilor și favorizarea recâștigului ponderal”, spune medicul.

Rezistența la insulină nu se ameliorează prin înfometare

Vestea bună este că rezistența la insulină se poate ameliora semnificativ.

„Primul pas nu este înfometarea, ci alegerea inteligentă a alimentelor. Un model alimentar bazat pe proteine suficiente, legume, fibre, leguminoase, alimente minim procesate și carbohidrați cu indice glicemic mai mic poate îmbunătăți controlul glicemic, sațietatea și aderența pe termen lung. Dietele bogate în proteine cresc sațietatea și pot reduce spontan aportul caloric, iar dietele cu indice glicemic redus au arătat beneficii asupra controlului metabolic la persoanele cu prediabet sau diabet”, afirmă dr. Ispas.

Alimentația de tip mediteraneean, o soluție solidă

Asta înseamnă, practic, să reduci zahărul, dulciurile frecvente, produsele de patiserie, de panificație și alimentele ultraprocesate, dar fără a transforma alimentația într-o luptă absurdă cu „zero carbohidrați”.

„Pentru majoritatea oamenilor, soluția nu este extremismul, ci calitatea meselor: proteină la fiecare masă, multe legume, grăsimi bune în cantități potrivite și porții mai conștiente de amidonoase. O alimentație de tip mediteraneean, bine construită, rămâne una dintre cele mai solide strategii pentru profilul metabolic”, explică medicul diabetolog.

Mișcarea, „arma” împotriva rezistenței la insulină

Mișcarea este una dintre cele mai eficiente „terapii” pentru rezistența la insulină. “Mușchiul activ consumă glucoză mai bine, iar exercițiul fizic crește sensibilitatea la insulină. Datele clinice arată că asocierea dintre scăderea ponderală și exercițiul fizic este superioară restricției calorice singure: îmbunătățește sensibilitatea la insulină, reduce grăsimea ectopică și ajută la păstrarea masei musculare și a forței. Cu alte cuvinte, nu contează doar să cântărești mai puțin, ci și ce pierzi: ideal este să pierzi grăsime, nu mușchi”, recomandă dr. Sorina Ispas.

Mersul pe jos este ideal

Și mersul pe jos contează. Nu trebuie să începi cu performanță sportivă. Pentru multe persoane, 30 – 60 de minute de mers pe zi, plus două – trei sesiuni săptămânale de exerciții de forță, reprezintă un punct de pornire excelent. Chiar și mișcarea ușoară poate ajuta răspunsul glicemic postprandial (după masă), ceea ce, repetat zi de zi, se traduce în beneficii metabolice reale.

Slăbit mai lent, dar perfect posibil

„Dacă ai rezistență la insulină, slăbitul poate fi mai lent, dar este absolut posibil. Când scazi hiperinsulinemia prin alimentație mai bună, mișcare regulată, somn adecvat și reducerea stresului, corpul începe treptat să iasă din modul de stocare. Foamea se stabilizează, energia crește, iar pierderea în greutate devine mai realistă și mai sustenabilă. Nu ai nevoie de perfecțiune. Este nevoie doar de o strategie metabolică inteligentă”, explică dr. Sorina Ispas.