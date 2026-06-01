Grupul american Yum! Brands a intrat în negocieri exclusive pentru vânzarea lanțului de restaurante Pizza Hut către firma de investiții LongRange Capital, într-o tranzacție care ar putea fi finalizată în următoarele săptămâni. Decizia vine pe fondul dificultăților cu care se confruntă brandul pe piața americană, unde vânzările au continuat să scadă în ultimii ani, notează Profit.ro.

Zece trimestre consecutive de scădere a vânzărilor în SUA

Pizza Hut a generat aproximativ 12% din veniturile totale ale Yum! Brands în 2025, însă performanțele sale au rămas sub așteptări. Lanțul a raportat scăderi ale vânzărilor comparabile timp de zece trimestre consecutive pe piața americană. În același timp, celelalte branduri importante din portofoliul grupului, KFC și Taco Bell, au înregistrat creșteri constante ale vânzărilor.

În noiembrie anul trecut, Yum! Brands a început o analiză strategică a opțiunilor pentru Pizza Hut, invocând provocările generate de restaurantele învechite și de concurența tot mai puternică. Vânzările restaurantelor deschise de cel puțin un an au scăzut cu 5% în Statele Unite anul trecut.

Concurența cu Domino’s pune presiune pe brand

Potrivit specialiștilor citați de presa americană, Pizza Hut continuă să fie percepută în principal ca un restaurant cu servire la masă, în timp ce principalul său concurent, Domino’s Pizza, s-a concentrat pe livrare și a câștigat cotă de piață.

În primele nouă luni ale anului trecut, Domino’s a raportat o creștere de 2,7% a vânzărilor comparabile din Statele Unite, în timp ce Pizza Hut a continuat să piardă teren.

Evoluții mai bune pe piețele internaționale

Situația este diferită în afara Statelor Unite. La nivel internațional, Pizza Hut a raportat o creștere de 1% a vânzărilor comparabile anul trecut, susținută în special de piețele din Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.

China reprezintă a doua cea mai mare piață a companiei după Statele Unite și generează aproape o cincime din vânzările totale ale lanțului. În prezent, Pizza Hut operează aproape 20.000 de restaurante în aproximativ 100 de țări.

Închideri de restaurante și planuri de modernizare

La începutul acestui an au apărut informații privind închiderea a aproximativ 250 de restaurante Pizza Hut din Statele Unite. În paralel, compania testează un nou concept de restaurant, care include chioșcuri de autoservire, drive-thru și zone vizibile de preparare a pizzei.

„Pizza Hut este un brand global îndrăgit și un inovator în industrie care conectează oamenii prin bucuria pizzei și suntem încrezători în viitorul său pe termen lung”, a declarat Chris Turner, CEO al Yum! Brands.

Ce înseamnă tranzacția pentru România

În România, brandul Pizza Hut este operat în sistem de master-franciză de către Sphera Franchise Group. Compania a înregistrat o creștere semnificativă a afacerilor în ultimul deceniu, însă la finalul anului 2023 și în prima parte a anului 2024 a închis 13 restaurante Pizza Hut.

Sphera Franchise Group operează pe piața locală și brandurile KFC și Taco Bell, iar recent și-a extins portofoliul prin preluarea francizei Hard Rock Cafe.