Un număr important de cazuri de cancer ar putea fi prevenit prin schimbări de stil de viață și reducerea expunerii la factori de risc cunoscuți. O analiză recentă realizată de Organizația Mondială a Sănătății arată că peste o treime dintre toate cazurile de cancer la nivel global sunt asociate cu factori care pot fi modificați. Datele sugerează că milioane de îmbolnăviri ar putea fi evitate anual prin măsuri de prevenție și intervenții asupra unor comportamente de risc.

Potrivit studiului, cancerul pulmonar, cancerul gastric și cancerul de col uterin reprezintă aproape jumătate dintre cazurile considerate prevenibile. Cercetarea citată de Mediafax a fost publicată în revista Nature Medicine și este descrisă de specialiști drept una dintre cele mai ample evaluări realizate până acum asupra factorilor de risc care pot favoriza apariția cancerului.

Aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer într-un singur an

Datele analizate arată că în anul 2022 au fost raportate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer la nivel mondial. Dintre acestea, aproximativ 38% au fost asociate cu 30 de factori de risc modificabili.

Lista include fumatul, consumul de alcool, poluarea aerului, excesul de greutate, lipsa activității fizice sau expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete. „Acest studiu de referință este o evaluare cuprinzătoare a cancerului care poate fi prevenit la nivel mondial, incluzând pentru prima dată cauzele infecțioase ale cancerului alături de riscurile comportamentale, de mediu și profesionale”, a declarat Isabelle Soerjomataram, epidemiolog medical în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și autoare principală a analizei.

Fumatul și excesul de greutate, factor de risc

Analiza arată că fumatul continuă să fie cel mai important factor de risc modificabil asociat cu dezvoltarea cancerului. Datele indică faptul că tutunul a fost asociat cu aproximativ 15% dintre toate cazurile de cancer diagnosticate în 2022. În cazul bărbaților, impactul este și mai ridicat. La nivel mondial, aproximativ 23% dintre cazurile noi de cancer înregistrate în rândul bărbaților au fost asociate cu fumatul.

Specialiștii spun că efectele nu se limitează la cancerul pulmonar. Fumatul este asociat și cu alte forme de cancer, inclusiv cele care afectează cavitatea bucală, esofagul, pancreasul, vezica urinară sau rinichii.

Poluarea aerului contribuie și ea la apariția cancerului

Pe lângă fumat, cercetătorii au analizat și influența factorilor de mediu asupra riscului de îmbolnăvire. Rezultatele arată diferențe importante între regiuni. În Asia de Est, aproximativ 15% dintre cazurile de cancer pulmonar la femei au fost asociate cu poluarea aerului. În Africa de Nord și Asia de Vest, aproximativ 20% dintre cazurile de cancer pulmonar diagnosticate la bărbați au fost asociate cu același factor.

Cercetătorii atrag atenția că impactul poluării diferă în funcție de nivelul de industrializare, densitatea populației și politicile de mediu aplicate în fiecare zonă.

Fumatul și alcoolul sunt asociate cu cancerele prevenibile

După fumat, consumul de alcool este al doilea factor de stil de viață asociat cu apariția cancerului. Analiza arată că alcoolul a fost legat de 3,2% dintre toate cazurile noi de cancer înregistrate în 2022. Împreună, fumatul și consumul de alcool sunt responsabile pentru aproximativ 48% dintre toate cazurile de cancer care pot fi prevenite. „Aceasta este prima analiză globală care arată cât de mult din riscul de cancer provine din cauze pe care le putem preveni”, a declarat André Ilbawi, coordonatorul echipei OMS pentru controlul cancerului și coautor al studiului.

Cercetătorii rezumă concluzia principală a studiului într-o formulare directă: „Aproape 4 din 10 cazuri de cancer la nivel mondial în 2022 ar fi putut fi prevenite prin eliminarea expunerii la factorii de risc luați în considerare în acest studiu.”

Rezultatele nu înseamnă că toate cazurile de cancer pot fi evitate. Specialiștii subliniază însă că prevenția, screeningul și schimbările de comportament pot reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire pentru milioane de oameni.