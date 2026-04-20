Consumul moderat de cafea ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de stres și tulburări de dispoziție, arată un studiu amplu realizat pe peste 460.000 de persoane, urmărite timp de mai bine de 13 ani, potrivit Foodandwine.

Cercetarea, realizată de specialiști de la Fudan University și publicată în Journal of Affective Disorders, sugerează că două până la trei cești de cafea pe zi ar putea reprezenta nivelul optim pentru efecte benefice asupra sănătății mintale.

Pentru analiză au fost folosite datele a peste 461.000 de participanți din baza UK Biobank, urmăriți în medie timp de 13,4 ani. În acest interval, au fost înregistrate aproximativ 18.220 de cazuri de tulburări de dispoziție și 18.547 de cazuri de tulburări legate de stres.

Relația „în formă de J”

După ajustarea datelor în funcție de factori precum vârsta, indicele de masă corporală (IMC), fumatul, consumul de alcool, somnul și activitatea fizică, cercetătorii au identificat o relație de tip „J” între consumul de cafea și sănătatea mintală.

Pe scurt, riscul scade pe măsură ce consumul crește de la zero la două-trei cești pe zi, dar începe să crească din nou atunci când este depășit acest interval.

Comparativ cu persoanele care nu consumă cafea, consumul de două-trei cești pe zi a fost asociat cu un risc cu 8% mai mic de tulburări de dispoziție și cu un risc cu 14% mai mic de tulburări de stres

În schimb, la peste cinci cești pe zi, beneficiile dispar, iar în unele cazuri riscul poate crește.

Contează tipul de cafea?

Studiul a analizat cafeaua instant, măcinată și decofeinizată. În cazul cafelei decofeinizate, nu a fost observată o asociere clară, ceea ce sugerează că cofeina ar putea avea un rol important.

Totuși, cafeaua conține peste 1.000 de compuși bioactivi, inclusiv polifenoli și acid clorogenic, cu efecte antioxidante și antiinflamatorii, astfel că nu se poate spune cu certitudine că doar cofeina explică aceste rezultate.

Diferențe între femei și bărbați

Beneficiile au fost mai pronunțate în cazul bărbaților. Cercetătorii explică această diferență prin modul în care organismul metabolizează cofeina.

Femeile procesează, în general, cofeina mai lent, iar nivelurile mai ridicate de estrogen pot influența activitatea enzimei responsabile de descompunerea acesteia (CYP1A2).

Tulburări de dispoziție vs. tulburări de stres

Tulburările de dispoziție afectează starea emoțională de bază pe termen lung și includ afecțiuni precum depresia sau tulburarea bipolară, caracterizate prin episoade persistente de tristețe sau variații emoționale.

Tulburările de stres sunt, de regulă, legate de un eveniment concret. Exemplele includ stresul post-traumatic (PTSD), care se manifestă prin anxietate, stare de alertă sau reamintiri persistente ale unui eveniment dificil.

Limitele studiului

Este important de menționat că studiul este observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra o relație directă de tip cauză-efect.

De asemenea, datele au fost raportate de participanți, ceea ce poate introduce erori. Prin urmare, rezultatele indică o asociere între consumul de cafea și sănătatea mintală, dar nu pot confirma că aceasta este cauza directă a efectelor observate.

Ce spun și alte cercetări

Aceste rezultate se adaugă altor studii care sugerează posibile beneficii ale consumului de cafea. Cercetări recente au indicat că aceasta ar putea susține dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin, ar putea ajuta la refacerea memoriei după privarea de somn și ar putea fi asociată cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral.

În cazul cafelei, echilibrul pare să fie esențial. Consumul moderat — aproximativ două până la trei cești pe zi — este asociat cu cele mai multe beneficii observate, în timp ce cantitățile mai mari pot reduce sau chiar anula aceste efecte.