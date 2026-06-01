Croația, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români, introduce reguli mai stricte privind comercializarea băuturilor alcoolice în stațiunile și orașele turistice aglomerate.

Autoritățile locale vor putea restricționa vânzarea alcoolului pe timpul nopții, în încercarea de a reduce efectele turismului orientat spre petreceri și de a proteja comunitățile locale, scrie Mediafax.

Primăriile pot limita vânzarea alcoolului între orele 20:00 și 06:00

Potrivit modificărilor aduse Legii comerțului din Croația, municipalitățile au acum posibilitatea de a interzice vânzarea băuturilor alcoolice în intervalul orar 20:00–06:00 în zonele afectate de zgomot excesiv, dezordine sau alte probleme generate de viața de noapte.

Măsura nu se aplică barurilor, restaurantelor și altor localuri care dețin licențe pentru servirea alcoolului. Restricțiile îi vizează în principal pe comercianții cu amănuntul, supermarketurile și serviciile de livrare la domiciliu.

Orașul Split se numără printre primele autorități locale care și-au exprimat sprijinul pentru noile prevederi.

Reclamațiile localnicilor au dus la schimbarea legislației

În ultimii ani, locuitorii unor destinații turistice populare din Croația au semnalat în repetate rânduri probleme cauzate de turiștii aflați în stare de ebrietate, în special pe timpul nopții.

- articolul continuă mai jos -

Autoritățile croate susțin că noile măsuri vor contribui la îmbunătățirea ordinii publice și la reducerea disconfortului resimțit de comunitățile locale în sezonul turistic.

Reguli mai stricte pentru verificarea vârstei

Noua legislație introduce și obligații suplimentare pentru comercianți. Persoanele care par să aibă mai puțin de 18 ani vor trebui să prezinte un act de identitate înainte de a cumpăra alcool. Cerința se aplică inclusiv în cazul caselor de marcat self-service.

În cazul magazinelor online, verificarea vârstei va fi realizată prin intermediul sistemului național de identitate digitală e-Građani, iar comenzile nu vor putea fi finalizate fără confirmarea vârstei cumpărătorului.

Peste 21 de milioane de turiști au vizitat Croația anul trecut

Noile restricții apar într-un context de creștere continuă a turismului. În 2025, Croația a înregistrat peste 21,8 milioane de turiști și aproximativ 110 milioane de înnoptări, un nou record pentru țara de la Marea Adriatică.

Numărul sosirilor a fost cu 2% mai mare decât în 2024, iar autoritățile consideră că măsurile sunt necesare pentru a gestiona mai bine impactul turismului asupra localităților care atrag milioane de vizitatori în fiecare sezon estival.