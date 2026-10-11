Dovleac plăcintar sau butternut squash? / Care are mai multe fibre, potasiu și mai puține calorii / Ambele sunt alegeri bune pentru sezonul rece, dar există și diferențe între ei

11 oct. 2026, Nutriție
Dovleac plăcintar sau butternut squash? / Care are mai multe fibre, potasiu și mai puține calorii / Ambele sunt alegeri bune pentru sezonul rece, dar există și diferențe între ei
FOTO: Colaj G4Food/Magnific
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Cuprins
  1. Și la potasiu, avantajul este tot de partea butternut squash
  2. Dovleacul are mai puține calorii
  3. Ambele aduc vitamina A și vitamina C
  4. Cum pot fi folosite în bucătărie

Dovleacul clasic și butternut squash fac parte din aceeași familie și au profiluri nutritive asemănătoare, dar există câteva diferențe importante. Dacă ne uităm la fibre și potasiu, butternut squash are un avantaj. Dacă ne interesează însă un aliment mai puțin caloric, dovleacul obișnuit câștigă comparația, arată o analiză publicată de Verywell Health.

O cană de butternut squash gătit furnizează aproximativ 6,6 grame de fibre, în timp ce aceeași cantitate de dovleac proaspăt, fiert și pasat, conține aproximativ 2,7 grame. Diferența este importantă, mai ales într-o dietă în care aportul zilnic de fibre rămâne scăzut. Pentru adulți, recomandările generale se situează între aproximativ 22 și 34 de grame de fibre pe zi.

Fibrele contribuie la menținerea senzației de sațietate și la funcționarea normală a digestiei.

Există însă o excepție interesantă: dovleacul conservat poate avea mai multe fibre decât cel proaspăt, deoarece produsul este mai concentrat.

Și la potasiu, avantajul este tot de partea butternut squash

Diferența este însă foarte mică. O cană de butternut squash furnizează aproximativ 582 mg de potasiu, iar aceeași cantitate de dovleac, circa 564 mg. Potasiul este un mineral important pentru funcționarea nervilor și a mușchilor și contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

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Necesarul zilnic orientativ este de aproximativ 2.600 mg pentru femeile adulte și 3.400 mg pentru bărbați.

Dovleacul are mai puține calorii

La capitolul calorii, dovleacul obișnuit are avantajul. O cană de dovleac gătit are aproximativ 49 de calorii, în timp ce o cană de butternut squash ajunge la aproximativ 82 de calorii. Diferența nu face însă din niciunul dintre cele două un aliment „mai bun” în mod absolut. Alegerea depinde mai degrabă de restul meniului și de ceea ce urmărește fiecare persoană în alimentație.

Ambele aduc vitamina A și vitamina C

Atât dovleacul, cât și butternut squash sunt surse bune de vitamina A, importantă pentru vedere, și de vitamina C, implicată în funcționarea sistemului imunitar și în procesele de vindecare. Ambele conțin și magneziu, mineral implicat în funcționarea mușchilor și nervilor.

Cum pot fi folosite în bucătărie

Cele două legume sunt foarte versatile. Pot fi transformate în supe-cremă, tăiate cuburi și coapte cu ulei de măsline și condimente sau adăugate în preparate cu orez, fasole și brânzeturi. Dovleacul poate fi folosit și în brioșe, plăcinte sau alte deserturi, iar semințele ambelor tipuri pot fi coapte și consumate ca gustare.

Din punct de vedere nutrițional, alegerea este simplă: butternut squash oferă mai multe fibre și puțin mai mult potasiu, în timp ce dovleacul clasic are mai puține calorii. Pentru o alimentație echilibrată, însă, ambele își găsesc foarte bine locul în meniurile de toamnă și iarnă.

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