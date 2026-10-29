De Halloween, românii comandă mai multe dulciuri și de aproape patru ori mai mult dovleac / Napolitanele, pufuleții și Pumpkin Spice Latte, printre preferințe

Românii comandă mai multe dulciuri, gustări și dovleci în apropierea Halloween-ului, iar o parte dintre cumpărături sunt făcute chiar în ziua sărbătorii. Datele unei platforme de comerț online arată că, în săptămâna Halloween-ului din 2025, cantitatea de dulciuri comandată a fost cu peste 36% mai mare decât într-o săptămână obișnuită din acel an.

Cantitatea de dovleac proaspăt cumpărată a fost de aproape patru ori mai mare, iar comenzile de gustări precum snacksuri, biscuiți și nuci au crescut cu peste 10%.

Analiza a fost realizată de Wolt pe baza comenzilor utilizatorilor din România din octombrie 2025.

Napolitanele domină clasamentul dulciurilor

În topul dulciurilor comandate în octombrie 2025, primele trei poziții au fost ocupate de diferite tipuri de napolitane. Cele mai comandate au fost napolitanele cu cremă de cacao, urmate de cele cu cremă de lapte și alune de pădure și de napolitanele învelite în ciocolată cu lapte.

Printre produsele preferate s-au mai numărat ciocolata cu lapte, batoanele cu rom, ouăle cu surprize și ciocolata amăruie fără zahăr.

La categoria gustărilor sărate, pufuleții au dominat clasamentul și au ocupat primele patru poziții, în diferite variante și gramaje. Snacksurile cu brânză și popcornul cu unt s-au aflat, de asemenea, printre produsele comandate frecvent.

Pumpkin Spice Latte, în fruntea produselor de sezon

Dovleacul apare și în preferințele sezoniere sub alte forme decât produsul proaspăt. În perioada august-noiembrie 2025, Pumpkin Spice Latte a ocupat primul loc în clasamentul produselor cu dovleac sau „pumpkin spice” comandate prin platformă.

Pe listă s-au mai aflat dovleacul plăcintar și plăcinta cu dovleac. Cele mai mari cantități de dovleac proaspăt au fost comandate în București. Capitala a fost urmată de Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Brașov. Datele sugerează astfel că dovleacul este cumpărat atât pentru preparate culinare, cât și pentru decorarea specifică perioadei Halloween-ului.

Datele arată și momentul în care utilizatorii au început pregătirile pentru sărbătoare. Pe 31 octombrie 2025, cele mai mari cantități de dulciuri, gustări, dovleci și produse cu denumiri asociate Halloween-ului au fost comandate în jurul prânzului. Comenzile au fost făcute astfel cu numai câteva ore înaintea petrecerilor de seară. În ziua de Halloween, cantitatea de produse comandate din aceste categorii a fost cu aproape 20% mai mare decât pe 30 octombrie.

Cel mai intens moment al cumpărăturilor nu a fost însă chiar pe 31 octombrie. În intervalul 17-31 octombrie, cel mai ridicat nivel al comenzilor a fost înregistrat pe 25 octombrie, în weekendul dinaintea Halloween-ului.

Dovleci, baloane și păianjeni pentru decor

Cumpărăturile nu s-au limitat la alimente. Printre cele mai comandate produse care aveau cuvântul „Halloween” în denumire, în septembrie și octombrie 2025, s-au aflat dovlecii și mai multe tipuri de decorațiuni. Utilizatorii au comandat seturi de baloane cu LED, stickere în formă de dovleac și seturi de păianjeni decorativi.

Datele platformei arată astfel că Halloween-ul influențează atât comenzile alimentare, cât și achizițiile pentru decor, iar efectul devine vizibil încă din weekendul anterior datei de 31 octombrie.