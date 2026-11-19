Județul Harghita este singura destinație din România inclusă de BBC Travel în topul celor 20 de locuri din lume care merită vizitate în 2027. Publicația britanică recomandă regiunea din Transilvania pentru peisajele naturale, satele tradiționale, cultura secuiască și gastronomia locală. Recunoașterea vine în contextul în care Harghita va deține în 2027 titlul de Regiune Gastronomică Europeană.

Potrivit publicației Bihoreanul, selecția BBC Travel reunește destinații din întreaga lume, printre care Madagascar, Japonia, Canada, Italia, Australia și Slovenia. Harghita este singurul loc din România care apare în clasamentul internațional.

Jurnaliștii britanici descriu județul drept o zonă mai puțin explorată a Transilvaniei, în care tradițiile secuiești, viața rurală și natura oferă turiștilor o alternativă la circuitele turistice consacrate din România.

Harghita, destinație gastronomică europeană în 2027

Unul dintre motivele principale pentru care BBC Travel recomandă județul este gastronomia locală. În 2027, Harghita va purta titlul de Regiune Gastronomică Europeană, o oportunitate de promovare a produselor, rețetelor și producătorilor locali.

Publicația britanică amintește și de programul „Signature Dish”, prin care vor fi prezentate 50 de preparate reprezentative pentru gastronomia zonei. Printre acestea se numără pâinea de cartofi, brânzeturile de munte, ciupercile de pădure și gemurile din fructe de pădure.

BBC recomandă turiștilor să descopere bucătăria locală chiar în pensiunile din sate, unde pot solicita preparate tradiționale pregătite de gazde.

Printre mâncărurile menționate se află supa de cartofi, friptura de porc, brânza de oaie și zacusca, preparată din ardei roșii copți. Experiența gastronomică poate fi completată cu pálinka, băutura tradițională obținută prin distilarea fructelor.

Ce alte destinații recomandă BBC Travel pentru 2027

Lista celor 20 de destinații recomandate de BBC Travel include locuri din mai multe continente, selectate pentru peisajele naturale, patrimoniul cultural și experiențele turistice pe care le oferă.

Printre acestea se numără:

– Madagascar;

– orașul Quebec, Canada;

– peninsula Ise-Shima, Japonia;

– insula Sfânta Elena;

– regiunea Burgundia, Franța;

– Sardinia, Italia;

– pădurea tropicală Daintree, Australia;

– regiunea Bohinj, Slovenia.

BBC Travel precizează că selecția urmărește să aducă în atenția turiștilor destinații mai puțin cunoscute, în locul unor centre turistice deja consacrate, precum New York sau Veneția.

Criteriile de selecție au inclus autenticitatea experiențelor, posibilitatea de a descoperi cultura și gastronomia locală, dar și impactul turismului asupra comunităților și mediului.

Pentru Harghita, includerea în această selecție internațională reprezintă o oportunitate de promovare a turismului gastronomic și rural, într-un an în care regiunea va beneficia de vizibilitatea oferită de titlul de Regiune Gastronomică Europeană.