DN Agrar Group a început producția și comercializarea produselor realizate în noua fabrică de procesare a laptelui degresat și a smântânii, construită în cadrul fermei Straja, din județul Alba. Primele livrări au avut loc la începutul lunii noiembrie și vizează atât piața internă, cât și exporturile, în special către Grecia și Italia. Investiția în noua unitate s-a ridicat la aproximativ 3,5 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

Fabrica procesează laptele produs în ferma Straja și are o capacitate de peste 300.000 de litri pe zi. Compania estimează că unitatea va ajunge la capacitatea maximă până în 2028, notează Agerpres.

Noua fabrică permite grupului să gestioneze mai flexibil volumele de lapte și să eficientizeze transportul. Totodată, investiția deschide posibilitatea diversificării surselor de venit prin procesarea unei părți mai mari din producția proprie. Unitatea produce în prezent lapte degresat și smântână, destinate atât clienților din România, cât și celor de pe piețele externe.

DN Agrar vrea să ajungă la până la 200 de milioane de litri de lapte

Investiția face parte din strategia de dezvoltare a DN Agrar pentru perioada 2025-2030. Compania și-a propus să dubleze producția de lapte, de la aproximativ 80 de milioane de litri în 2026 la 150-200 de milioane de litri până în 2030. „În contextul obiectivului nostru de a dubla producția de lapte până în 2030, de la 80 de milioane de litri în acest an la 150-200 de milioane de litri, ne menținem angajamentul de a ne consolida poziția de furnizor de încredere pentru industria lactatelor”, a declarat Peter de Boer, directorul general al grupului.

Acesta spune că extinderea capacităților de producție și investițiile în tehnologie sunt importante pentru dezvoltarea companiei. „Considerăm că dezvoltarea capacității de producție, susținută de investiții strategice în tehnologie și eficiență operațională, este esențială pentru creșterea rezilienței companiei și pentru generarea de valoare sustenabilă pe termen lung pentru acționarii noștri”, a mai afirmat Peter de Boer.

Ferme de lapte, biogaz, sere și producție vegetală

Strategia grupului urmărește dezvoltarea unor clustere agroindustriale integrate. Acestea ar urma să includă ferme de vaci de lapte, activități de producție vegetală, unități de biogaz și compostare, ferme verticale pentru cultivarea ierbii de grâu și sere pentru producția de legume.

Compania își propune, de asemenea, extinderea activităților actuale, diversificarea veniturilor, digitalizarea și optimizarea costurilor.

DN Agrar se prezintă drept una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa.