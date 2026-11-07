Crama Familia Darabont, prezentă pe piață din 2020, vizează deja piețele din Asia. Beti Darabont, care are 28 de ani, este vinificator și proprietara cramei, se află în aceste zile la Hong Kong, unde participă la un târg internațional de vinuri. Prezența sa face parte din strategia cramei de promovare a vinurilor românești pe piețele asiatice și de identificare a unor noi oportunități de export.

Crama lucrează în prezent 40 de hectare de viță-de-vie. Dintre acestea, 38 de hectare sunt plantații noi. Celelalte două hectare sunt cultivate cu Fetească Albă, într-o plantație veche.

Primele vinuri au fost lansate chiar în anul 2020, iar vinurile premium au apărut din 2022. Potrivit lui Mihai Dușa, directorul de vânzări al cramei, plantațiile tinere au avut nevoie de timp pentru maturizare. „A avut timp vița de vie, care este plantație nouă, să ajungă la maturitate și să ofere o calitate superioară”, a explicat acesta, pentru G4Food.

„Suntem cea mai mare cramă din zona Crișanei”

Mihai Dușa crede că specificul local și diversitatea soiurilor definesc identitatea producătorului. „Noi suntem cea mai mare cramă din zona Crișanei, cu toate că nu lucrăm o suprafață atât de mare”, a declarat directorul de vânzări. „Noi reprezentăm cel mai bine terroir-ul Crișanei, lucrând și destul de multe soiuri pe această suprafață”, a afirmat Mihai Dușa. Crama cultivă 13 soiuri diferite.

Tehnologia este un alt element prin care producătorul încearcă să se diferențieze. În plantații, sunt utilizate inclusiv drone pentru efectuarea lucrărilor. Inovația se regăsește și pe etichetele unor vinuri. Crama folosește contraetichete termosensibile pentru vinurile albe și roze. „Folosim contra etichete termosensibile. Când ajunge vinul la temperatura de servire perfectă, vopseaua specială își schimbă culoarea”, a explicat Dușa. Astfel, consumatorii pot identifica momentul potrivit pentru servire. Indicatorul arată exact când vinul a ajuns la temperatura recomandată. „Suntem o cramă modernă, folosim mijloace moderne de a obține vinul”, a subliniat directorul de vânzări, prezent la conferința Agri4Future.

Un alt element distinctiv este vârsta tânără a vinificatorului și proprietarului cramei. Beti Darabont coordonează procesul de vinificare.

Culesul recoltei a început devreme, de la sfârșitul lunii august

Anul viticol a fost secetos în zona în care activează crama. Cu toate acestea, reprezentanții producătorului estimează o calitate ridicată a vinurilor obținute. „Pentru noi, cu toate că în restul țării au fost ploi, a fost totuși un an secetos”, a spus Mihai Dușa. Acesta consideră că recolta ar putea da vinuri deosebite. Totuși, precipitațiile suplimentare ar fi contribuit la obținerea unor cantități mai mari. „Mai multe precipitații ne-ar fi ajutat să avem o cantitate”, a precizat reprezentantul cramei.

Potrivit acestuia, strugurii au acumulat tot mai mult zahăr în ultimii ani. În consecință, recoltarea începe din ce în ce mai devreme. „Odată cu trecerea fiecărui an, culegem tot mai devreme”, a explicat Dușa.

În acest an, culesul a început la sfârșitul lunii august. Strugurii destinați vinurilor spumante sunt recoltați chiar mai devreme.

„Anual îmbuteliem aproximativ 150.000 de sticle”

Pentru aceste vinuri, producătorul urmărește păstrarea unei acidități ridicate. „Culegem doar strugurii copți dintre cei care sunt pe viță”, a explicat directorul de vânzări. Selecția este realizată direct în plantație.

Cantitatea exactă obținută în acest an nu era încă centralizată la momentul interviului. În schimb, producția anuală obișnuită este de aproximativ 150.000 de sticle. „Anual îmbuteliem aproximativ 150.000 de sticle”, a precizat Mihai Dușa.

Crama urmărește extinderea exporturilor și promovarea vinurilor românești în afara țării. Producătorul are deja parteneri în mai multe state europene. „Tocmai ne-am întors de la un eveniment din Bruxelles, unde avem un partener importator”, a declarat Dușa. Dar crama colaborează și cu parteneri din alte țări europene. În paralel, încearcă să intre pe piața asiatică. Zilele acestea, proprietarul cramei, Beti Darabont, se află în Hong Kong, unde participă la un târg internațional dedicat promovării vinurilor. „Dorim să promovăm vinurile și pe piața din Asia”, a mai explicat directorul de vânzări, pentru G4Food.