Comisia Europeană a aprobat finanțarea a două programe românești de promovare a produselor agroalimentare, cu o valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro. Campaniile vor promova produse precum sucurile și preparatele din cătină, dar și carnea de pui, atât pe piețele europene, cât și în țări din afara Uniunii Europene, precum Japonia și Thailanda, conform unui comunicat transmis, luni, de Ministerul Agriculturii.

Cele două programe au fost selectate în cadrul campaniei din 2026 a Politicii UE de promovare a produselor agricole, desfășurată sub sloganul „ENJOY, IT’S FROM EUROPE”.

România a depus în acest an cinci proiecte, dintre care două au fost aprobate direct pentru finanțare. Celelalte trei au fost incluse pe lista de rezervă și ar putea beneficia de fonduri dacă va deveni disponibil un buget suplimentar.

Sucurile și produsele din cătină, promovate în Japonia și Thailanda

Una dintre campaniile aprobate va viza piețe din afara Uniunii Europene, în special Japonia și Thailanda. Promovarea se va concentra pe produse pe bază de cătină, inclusiv sucuri în amestec cu ghimbir sau măr, nectar, cătină ecologică uscată sau măcinată și ulei de cătină.

În campanie vor fi incluse și amestecuri din cătină cu colagen sau ginseng, precum și apilarnil.

Prin această inițiativă, producătorii români urmăresc să își extindă prezența pe piețe internaționale și să crească vizibilitatea produselor agroalimentare românești în afara spațiului comunitar.

Carnea de pui românească, promovată în Franța, Germania și România

Cel de-al doilea program va susține promovarea unei game variate de produse din carne de pui pe piețele din Uniunea Europeană, în special în Franța și Germania, dar și pe piața din România.

Printre produsele vizate se numără mușchiulețul de pui, pipotele și inimile, ficatul și pulpele de pui.

Campania urmărește să crească vizibilitatea acestor produse și să susțină competitivitatea sectorului avicol românesc pe piețele europene.

Finanțare europeană prin programele SIMPLE

Cele două programe fac parte din categoria programelor SIMPLE, finanțate prin Politica UE de promovare a produselor agricole. Implementarea acestora este realizată de statele membre în cadrul sistemului de gestiune partajată.

Finanțarea europeană, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro pentru cele două proiecte românești, va fi acordată după semnarea acordurilor de grant.

Potrivit obiectivelor prezentate, programele sunt aliniate Pactului Verde European, strategiei „De la fermă la consumator” (Farm to Fork) și Politicii Agricole Comune (PAC). Acestea urmăresc promovarea sustenabilității, a agriculturii ecologice și a unor alegeri alimentare mai sănătoase și mai echilibrate.

Prin cele două proiecte, România urmărește să își consolideze prezența pe piețele agroalimentare europene și internaționale și să sprijine exporturile de produse cu valoare adăugată.