Autoritățile americane au emis o alertă privind o amenințare cibernetică în desfășurare, care vizează sistemele industriale de refrigerare, inclusiv echipamentele utilizate în supermarketuri. Avertismentul vine la trei zile după ce mai multe magazine din Europa au fost afectate de atacuri informatice în urma cărora temperaturile din vitrinele frigorifice și congelatoare au fost modificate de hackeri, scrie publicația daneză Detail Watch.

Potrivit Reuters, FBI, Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA) și alte autorități federale americane au transmis joi un avertisment companiilor și organizațiilor care utilizează astfel de echipamente. Instituțiile atrag atenția că sistemele de refrigerare pot deveni ținte ale unor atacuri informatice care exploatează vulnerabilități de securitate.

În comunicatul autorităților americane se arată că atacatorii cibernetici vizează vulnerabilități ale unor echipamente industriale, inclusiv instalații frigorifice din magazinele alimentare.

Dacă aceste vulnerabilități sunt exploatate, hackerii pot modifica de la distanță temperaturile din sistemele de răcire, ceea ce poate duce la pierderi importante de produse, incendii sau deteriorarea echipamentelor.

„Dacă reușesc să exploateze vulnerabilitățile, atacatorii pot modifica temperatura și pot provoca daune fizice, precum riscuri de incendiu, pierderi de produse și modificarea duratei de viață a sistemului”, avertizează autoritățile americane.

Chris Butera, director adjunct interimar pentru securitate cibernetică în cadrul CISA, a declarat că toate organizațiile care depind de sisteme de refrigerare și monitorizare ar trebui să presupună că pot deveni ținte ale unor atacuri.

Avertismentul vizează în special echipamentele conectate la internet, ale căror temperaturi pot fi controlate de la distanță, inclusiv prin intermediul aplicațiilor mobile.

Supermarketuri din mai multe țări europene, afectate de atacuri informatice

Alerta din Statele Unite vine după un val de atacuri cibernetice care a vizat luni supermarketuri din mai multe țări europene, printre care Danemarca, Franța, Belgia, Irlanda și Suedia. Mai multe detalii despre acest subiect puteți citi aici: Hackerii pro-ruși revendică atacurile asupra frigiderelor din supermarketuri / Cel puțin 11 țări, inclusiv România, au fost afectate

În urma incidentelor, sistemele de refrigerare și congelare din magazine au fost afectate. În mai multe cazuri, temperaturile din vitrinele frigorifice și congelatoare ar fi fost setate la 50 de grade Celsius, ceea ce putea compromite stocurile de alimente.

Magazinele afectate s-au confruntat astfel cu riscul unor pierderi importante de produse alimentare, în condițiile în care menținerea temperaturii corespunzătoare este esențială pentru siguranța alimentelor.

Nu este primul atac de acest fel. În luna octombrie, sute de magazine alimentare din Franța au fost afectate de un incident informatic în care hackerii au modificat, de asemenea, temperaturile sistemelor de refrigerare.