Bourbon cream este un lichior cremos obținut din bourbon, smântână, zahăr și diferite arome. Seamănă cu celebrul Irish cream, dar whiskey-ul irlandez este înlocuit cu bourbonul american. Rezultatul este o băutură dulce, cu note de vanilie, caramel și lemn, care poate fi consumată simplă sau folosită în cafea, cocktailuri și deserturi, potrivit Southern Living.

Bourbon cream combină bourbon whiskey cu smântână, zahăr sau un alt îndulcitor și arome. Caracterul bourbonului rămâne perceptibil, însă grăsimea din smântână și dulceața reduc senzația puternică de alcool. Savannah Dolan, bartender, îl descrie drept versiunea „mai accesibilă și iubitoare de deserturi” a bourbonului. Aromele de vanilie și caramel specifice whiskey-ului sunt păstrate, dar textura devine mult mai bogată și mai catifelată.

Bourbon cream și Irish cream nu sunt același lucru

Rachel Fine Wilson, fondatoarea Gigglewaters Social Club din Florida, spune că băutura poate fi imaginată ca un bourbon cu note de caramel, vanilie și stejar, „cu toate muchiile rotunjite” de smântână și puțină dulceață.

Comparația cea mai simplă este cu Irish cream. Diferența principală este alcoolul folosit. Irish cream are la bază whiskey irlandez, în timp ce bourbon cream folosește bourbon. Unii bartenderi consideră că bourbon cream are o aromă mai condimentată și păstrează mai evident caracterul whiskey-ului. În anumite variante, conținutul de zahăr poate fi și mai redus decât în cazul unor lichioruri Irish cream, ceea ce permite aromelor de bourbon să fie mai ușor percepute.

Cum se bea bourbon cream

Una dintre cele mai simple variante este rece sau turnat peste un cub mare de gheață. Această metodă permite degustarea simultană a aromelor de bourbon și a componentei cremoase, fără alte ingrediente care să le acopere. Bourbon cream poate intra însă și în cocktailuri. Specialiștii recomandă prudență cu ingredientele dulci, deoarece lichiorul este deja bogat și poate transforma rapid băutura într-un amestec prea greu.

O variantă propusă de bartenderi este o cantitate mică de bourbon cream, combinată cu bourbon suplimentar și câteva picături de bitter. Bourbonul reduce impresia de dulceață, iar lichiorul adaugă textura cremoasă.

Se potrivește cu cafeaua

La fel ca Irish cream, bourbon cream poate fi adăugat în cafea. Combinația funcționează atât cu cafeaua fierbinte, cât și în cocktailuri precum espresso martini. Aromele prăjite ale cafelei completează notele de caramel, vanilie și lemn ale bourbonului. În același timp, smântâna oferă băuturii o textură mai apropiată de cea a unui desert. Bartenderii îl recomandă în special celor care preferă cocktailurile cu cafea mai cremoase și mai dulci.

Poate deveni și sos pentru înghețată

Utilizarea bourbon cream nu se oprește la pahar. Una dintre cele mai simple recomandări culinare este turnarea unei cantități mici peste înghețata de vanilie. Combinația transformă lichiorul într-un fel de sos pentru desert: smântâna adaugă cremozitate, bourbonul aduce aromele de caramel și lemn, iar alcoolul contrastează cu dulceața înghețatei.

Bourbon cream poate fi folosit și în băuturi cu ciocolată caldă sau în cocktailuri inspirate de deserturi. Popularitatea sa este legată puternic de sudul Statelor Unite, unde bourbonul face parte de multă vreme din cultura gastronomică. Lichiorul oferă însă o versiune mai dulce și mai accesibilă a acestuia, situată undeva între băutură digestivă, ingredient pentru cocktail și acompaniament pentru desert.