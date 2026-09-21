Deserturile sună mereu ca ceva sofisticat. Dar deserturile pe care le făcea bunica erau de multe ori ceva atât de simplu! Dar genial de gustos. De pildă cele trei deserturi cu lapte pe care le poți face copilului ca mic dejun sau gustare. Și cu siguranță va fi mai sănătos decât să-i cumperi ceva procesat. Așadar: orez cu lapte, griș cu lapte, fidea cu lapte.

1. Orez cu lapte, trucurile bunicii. Cantități exacte și arome din belșug

Ingrediente

1 l de lapte (preferabil integral)

200 de gr de orez cu bobul rotund

100-150 de grame de zahăr

Coajă de lămâie, portocală (fără partea albă, care e amară)

Un praf de sare

Un baton de scorțișoară

Un plic de zahăr vanilat sau o păstaie de vanilie.

Preparare orez cu lapte

Păstaia de vanilie se desface, se extrage conținutul. Se taie fâșii subțiri de coajă de lămâie, portocală.

Puneți la fiert, la foc mic, laptele cu orezul, cojile de citrice, praful de sare, batonul scorțișoară, păstaia de vanilie și conținutul acesteia. Amestecăm cu delicatețe, să nu se lipească, dar nici să nu se facă praf orezul.

După 15- 18 minute când orezul e ca și fiert se adaugă zahărul și se mai fierbe încă 2-3 minute.

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La final, scoatem păstaia de vanilie, cojile de citrice și batonul de scorțișoară.

Truc pentru un orez cremos

Dacă vreți ca orezul să fie extrem de cremos și fin, puneți la final un cub, două de unt.

Servire

Se toarnă în boluri sau pahare. Mie mi-au ieșit 10 boluri mici. Dacă doriți mai puțin reduceți cantitățile.

Se servește rece, cu fructe, nuci, stafide sau fructe uscate/coapte, dulceață și orice altceva vă place sau simplu și pudrat cu scorțișoară.

2. Griș cu lapte, nu multă scorțișoară și gem de vișine

Grișul cu lapte este una dintre cele mai frumoase amintiri culinare din copilărie. Miroase a lapte și scorțișoară și nici nu conține mult zahăr. Este un mic dejun pe care copiii îl vor aprecia și vor consuma și lapte chiar dacă altminteri strâmbă din nas.

Ingrediente

Un litru de lapte

110 g griș

25 g de zahăr

Coajă rasă de la o lămâie, o portocală bio

Un baton de scorțișoară

O linguriță de esență de vanilie sau o păstaie de vanilie (opțional)

Preparare pas cu pas

Se pune laptele la fiert, se adaugă un praf de sare și zahărul. Se pune și grișul, în ploaie și se amestecă permanent timp de cam 15 minute.

Scoatem batonul de scorțișoară și turnăm grișul fierbinte în boluri mici sau pahare. Nu se consumă fierbinte. După ce se va răci, se va întări ca o budincă.

Puteți decora grișul cu lapte preparat cu câteva fructe proaspete, scorțișoară, dar cel mai bine o linguriță de dulceață sau gem de casă, mie îmi place de vișine.

3. Fidea cu lapte. Un dulce mai simplu de atât nu se poate

Pentru fidea sau tăieței cu lapte, punem laptele la fiert, adăugăm și zahăr, mai mult sau mai puțin cât ne place. În lapte se aruncă o păstaie de vanilie sau un baton de scorțișoară șă aibă aromă faină. Apoi când laptele fierbe, se dă focul la minim și se fierb pastele.

Se poate mânca și rece și cald. Totul e să mai apuci, că se termină repede.