Deserturile sună mereu ca ceva sofisticat. Dar deserturile pe care le făcea bunica erau de multe ori ceva atât de simplu! Dar genial de gustos. De pildă cele trei deserturi cu lapte pe care le poți face copilului ca mic dejun sau gustare. Și cu siguranță va fi mai sănătos decât să-i cumperi ceva procesat. Așadar: orez cu lapte, griș cu lapte, fidea cu lapte.
1 l de lapte (preferabil integral)
200 de gr de orez cu bobul rotund
100-150 de grame de zahăr
Coajă de lămâie, portocală (fără partea albă, care e amară)
Un praf de sare
Un baton de scorțișoară
Un plic de zahăr vanilat sau o păstaie de vanilie.
Păstaia de vanilie se desface, se extrage conținutul. Se taie fâșii subțiri de coajă de lămâie, portocală.
Puneți la fiert, la foc mic, laptele cu orezul, cojile de citrice, praful de sare, batonul scorțișoară, păstaia de vanilie și conținutul acesteia. Amestecăm cu delicatețe, să nu se lipească, dar nici să nu se facă praf orezul.
După 15- 18 minute când orezul e ca și fiert se adaugă zahărul și se mai fierbe încă 2-3 minute.
La final, scoatem păstaia de vanilie, cojile de citrice și batonul de scorțișoară.
Dacă vreți ca orezul să fie extrem de cremos și fin, puneți la final un cub, două de unt.
Se toarnă în boluri sau pahare. Mie mi-au ieșit 10 boluri mici. Dacă doriți mai puțin reduceți cantitățile.
Se servește rece, cu fructe, nuci, stafide sau fructe uscate/coapte, dulceață și orice altceva vă place sau simplu și pudrat cu scorțișoară.
Grișul cu lapte este una dintre cele mai frumoase amintiri culinare din copilărie. Miroase a lapte și scorțișoară și nici nu conține mult zahăr. Este un mic dejun pe care copiii îl vor aprecia și vor consuma și lapte chiar dacă altminteri strâmbă din nas.
Se pune laptele la fiert, se adaugă un praf de sare și zahărul. Se pune și grișul, în ploaie și se amestecă permanent timp de cam 15 minute.
Scoatem batonul de scorțișoară și turnăm grișul fierbinte în boluri mici sau pahare. Nu se consumă fierbinte. După ce se va răci, se va întări ca o budincă.
Puteți decora grișul cu lapte preparat cu câteva fructe proaspete, scorțișoară, dar cel mai bine o linguriță de dulceață sau gem de casă, mie îmi place de vișine.
Pentru fidea sau tăieței cu lapte, punem laptele la fiert, adăugăm și zahăr, mai mult sau mai puțin cât ne place. În lapte se aruncă o păstaie de vanilie sau un baton de scorțișoară șă aibă aromă faină. Apoi când laptele fierbe, se dă focul la minim și se fierb pastele.
Se poate mânca și rece și cald. Totul e să mai apuci, că se termină repede.
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