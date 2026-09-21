Magazinul fără angajați, deschis 24/7. Startup-ul românesc care vrea să schimbe retailul cu ajutorul inteligenței artificiale

21 sept. 2026, Articole / Reportaje
Magazinul fără angajați, deschis 24/7. Startup-ul românesc care vrea să schimbe retailul cu ajutorul inteligenței artificiale
foto Unsplash
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Cinci startup-uri din România au ajuns în finala Tech Catalyst România 2026, competiție organizată de Glovo pentru companii care dezvoltă tehnologii destinate orașelor viitorului. Câștigătorul va primi 5.000 de euro și șansa de a participa la un program internațional de antreprenoriat la Barcelona, potrivit Mediafax Spania.

Finalistele celei de-a doua ediții Tech Catalyst România sunt Strit Mobility, SQB Robotics, Renter, .lumen (dotLumen) și HiO. Cele cinci startup-uri dezvoltă soluții pentru domenii precum mobilitate urbană, logistică, retail automatizat, inteligență artificială, date și accesibilitate.

Finala competiției va avea loc pe 22 septembrie, când cele cinci echipe își vor prezenta soluțiile în fața juriului. Pe lângă premiul de 5.000 de euro, câștigătorul va primi șansa de a participa la StartUp Campus 2026, programul internațional de antreprenoriat al Glovo, organizat între 6 și 8 octombrie la sediul companiei din Barcelona.

Soluții pentru orașele viitorului

Cele cinci startup-uri propun tehnologii și modele de business diferite, însă toate dezvoltă soluții pentru probleme concrete ale mediului urban și urmăresc extinderea acestora pe noi piețe.

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Strit Mobility, startup fondat în 2020 și cu sediul în București, dezvoltă o soluție pentru logistica de ultim kilometru. Compania combină mopede electrice cu o rețea de schimb rapid al bateriilor, gestionată printr-o aplicație. Modelul este destinat platformelor de livrare și urmărește reducerea timpului în care vehiculele nu pot fi utilizate.

SQB Robotics, fondat în 2021 la Brașov, dezvoltă unități autonome de retail și micro-fulfillment bazate pe inteligență artificială. Sistemele permit operarea unor puncte de vânzare fizice 24 de ore din 24, fără personal permanent, și sunt destinate comercianților, brandurilor FMCG, hub-urilor de mobilitate și operatorilor de quick-commerce.

Renter, fondat în 2022 și cu operațiuni în București și Chișinău, oferă companiilor de curierat și operatorilor de logistică biciclete și mopede electrice, alături de servicii de mentenanță, GPS, securitate IoT și reparație sau înlocuire rapidă a vehiculelor. Operațiunile sunt gestionate printr-o platformă ERP proprie.

Tehnologie pentru persoane nevăzătoare

Printre finaliste se află și .lumen, startup fondat în 2020 la Cluj-Napoca, care dezvoltă tehnologie de navigație autonomă pentru persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

Compania a dezvoltat .lumen Glasses, un dispozitiv care folosește inteligența artificială și o interfață haptică pentru a ghida utilizatorii în spații urbane, atât în interior, cât și în exterior. Potrivit companiei, dispozitivul este certificat CE ca dispozitiv medical de Clasa I, este protejat de 39 de brevete și a fost validat de peste 700 de utilizatori din mai mult de 40 de țări.

Cea de-a cincea finalistă este HiO, startup fondat în 2023 la Iași. Compania dezvoltă o soluție de interoperabilitate care conectează retailerii, marketplace-urile și flotele într-un singur ecosistem și urmărește să simplifice modul în care aceste sisteme comunică și gestionează comenzile.

HiO a atras o finanțare de 1,6 milioane de euro pentru cercetarea și dezvoltarea soluției și se află în prezent în etapa de cercetare și dezvoltare.

Câștigătorul ajunge la Barcelona

Soluțiile înscrise în competiție sunt evaluate în funcție de utilitatea lor pentru mediul urban, nivelul de inovație, capacitatea de integrare în ecosistemul orașelor și fezabilitatea pe piață. În evaluare sunt luate în calcul și sustenabilitatea modelelor de business și potențialul de dezvoltare al startup-urilor.

StartUp Campus 2026, programul la care va putea participa câștigătorul, se desfășoară la Barcelona între 6 și 8 octombrie și reunește startup-uri din piețele în care Glovo este prezentă.

Participanții vor avea acces la trei zile de mentorat, masterclass-uri, sesiuni de networking cu investitori și specialiști din industrie, precum și la interacțiuni directe cu echipa de conducere a companiei.

Tech Catalyst România este organizată în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România, Coaliția pentru Economie Digitală, CITI Cluster, ROStartup și Autoritatea pentru Digitalizarea României și face parte din programul global Power Up al Glovo.

Glovo a fost fondată în 2015 la Barcelona și operează în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa.

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