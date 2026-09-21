Cea mai bună pizzerie din lume în 2026. Clasamentul mondial neașteptat: orașul care ia primul loc în fața marilor nume din Italia

Cea mai bună pizzerie din lume, potrivit clasamentului internațional 50 Top Pizza 2026, nu se află în Italia și nici la New York, ci în vestul Londrei. Napoli On The Road, fondată de pizzaiolo Michele Pascarella, a ocupat primul loc în clasamentul mondial, într-o ediție în care pizzerii din 36 de țări au intrat în top.
Italia are cea mai mare reprezentare în clasamentul din acest an, cu 31 de pizzerii, în timp ce Statele Unite au 22 de locuri, dintre care șapte sunt ocupate de pizzerii din New York City, potrivit FoodandWine.
Napoli On The Road a fost fondată în 2016 de chef Michele Pascarella și are locații în Chiswick și Soho. Pizzeria este specializată în pizza coaptă pe lemne, preparată cu ingrediente de sezon.
Aluatul este realizat dintr-un amestec „personalizat” de trei tipuri de făină, creat pentru a obține ceea ce restaurantul descrie drept un profil „expresiv”. La locația din Soho, clienții pot alege între un meniu de degustare și pizza comandată à la carte.
@secret.london Napoli On The Road has received all the best plaudits for being among the world’s best pizzas over the years, and now you’ll be able to taste Chef Michele Pascarella’s beautiful pizza pies in the centre of the city, with the third Napoli On The Road restaurant set to land in Soho in the coming days. 📍 Napoli on the Road, 140 Wardour Street, W1F 8ZT 📆 Opens to the public on 19th February #london #londontok #londonlife #londonopening #newopening ♬ Lemonade (Original Mix) – Michael Bibi & Michael Bibi
„Nu este vorba doar despre crearea aluatului perfect sau găsirea celor mai bune ingrediente. Am crezut întotdeauna că pizza este un mod de a aduce oamenii împreună și de a crea conexiuni”, spune Michele Pascarella pe site-ul restaurantului.
Victoria Napoli On The Road vine după ce, în clasamentul de anul trecut, Una Pizza Napoletana din New York și I Masanielli din Caserta au ocupat împreună primul loc.
Una Pizza Napoletana, din Manhattan, a coborât pe locul al doilea în clasamentul din 2026. Pe locul al treilea se află Confine, din Milano.
I Masanielli di Francesco Martucci, din Caserta, și Seu Pizza Illuminati, din Roma, ocupă împreună locul al patrulea.
Următoarea poziție este ocupată tot de două pizzerii: Pizzeria Sei din Los Angeles și Tony’s Pizza Napoletana din San Francisco, aflate la egalitate pe locul al cincilea.
Prezența americană este una dintre cele mai importante din clasament, cu 22 de pizzerii. New York City are șapte reprezentante în topul mondial, mai multe decât Napoli.
Chef Tony Gemignani, de la Tony’s Pizza Napoletana, spune că rezultatul reflectă anii de muncă dedicați perfecționării aluatului, alegerii ingredientelor și tehnicii.
„Acest clasament reflectă mulți ani dedicați perfecționării aluatului, găsirii ingredientelor potrivite și de calitate, fără compromisuri în ceea ce privește tehnica și lucrului alături de o echipă excepțională care rămâne dedicată respectării acestei meserii”, a declarat el pentru Food & Wine.
Italia este țara cu cea mai mare reprezentare în ediția din 2026, cu 31 de pizzerii incluse în clasament. Statele Unite urmează cu 22 de locuri.
În total, clasamentul include pizzerii din 36 de țări.
Brazilia are, de asemenea, o prezență importantă, cu șase pizzerii. São Paulo se remarcă prin QT Pizza Bar, desemnată câștigătoarea premiului Pizza of the Year 2026 pentru pizza „Pomodori”.
O altă pizzerie din São Paulo, Leggera Pizza Napoletana, ocupă locul al șaselea în clasamentul mondial.
Pentru realizarea clasamentului, inspectori anonimi vizitează pizzeriile și evaluează atât pizza, cât și experiența generală oferită clienților.
Printre criterii se numără pizza, serviciul, atmosfera restaurantului și oferta de băuturi. Sunt permise egalități între poziții, motiv pentru care topul mondial include în acest an 108 pizzerii, deși este prezentat drept un clasament al primelor 100.
Pizzeriile care apar în clasamentele regionale 50 Top Pizza sunt eligibile pentru clasamentul mondial.
Organizația este coordonată de trei curatori: somelierul și jurnalista gastronomică Barbara Guerra, autorul Luciano Pignataro și degustătorul de brânzeturi Albert Sapere. Toți trei au cel puțin două decenii de experiență în domeniul gastronomiei și al călătoriilor.
Pe lângă clasamentul mondial, 50 Top Pizza a acordat 13 premii speciale pentru categorii care variază de la prepararea pizzei și deserturi până la cocktailuri și contribuția la cultura gastronomică.
Unele pizzerii au primit, de asemenea, recunoaștere pentru activități caritabile și pentru contribuția lor la promovarea pizzei napoletane și a culturii pizzei.
În clasamentul dedicat Statelor Unite, Una Pizza Napoletana din New York ocupă primul loc pentru al cincilea an consecutiv. Clasamentul include pizzerii din mai multe orașe și state americane.
Clasamentul american este următorul:
Clasamentul 50 Top Pizza USA a fost anunțat în luna iunie, iar Una Pizza Napoletana, a pizzaiolo-ului Anthony Mangieri, a ocupat primul loc pentru al cincilea an consecutiv.
În ediția mondială din 2026, însă, prima poziție a revenit pizzeriei Napoli On The Road din Londra.
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