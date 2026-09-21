Cea mai bună pizzerie din lume în 2026. Clasamentul mondial neașteptat: orașul care ia primul loc în fața marilor nume din Italia

Cea mai bună pizzerie din lume, potrivit clasamentului internațional 50 Top Pizza 2026, nu se află în Italia și nici la New York, ci în vestul Londrei. Napoli On The Road, fondată de pizzaiolo Michele Pascarella, a ocupat primul loc în clasamentul mondial, într-o ediție în care pizzerii din 36 de țări au intrat în top.

Italia are cea mai mare reprezentare în clasamentul din acest an, cu 31 de pizzerii, în timp ce Statele Unite au 22 de locuri, dintre care șapte sunt ocupate de pizzerii din New York City, potrivit FoodandWine.

Napoli On The Road, pe primul loc în lume

Napoli On The Road a fost fondată în 2016 de chef Michele Pascarella și are locații în Chiswick și Soho. Pizzeria este specializată în pizza coaptă pe lemne, preparată cu ingrediente de sezon.

Aluatul este realizat dintr-un amestec „personalizat” de trei tipuri de făină, creat pentru a obține ceea ce restaurantul descrie drept un profil „expresiv”. La locația din Soho, clienții pot alege între un meniu de degustare și pizza comandată à la carte.

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„Nu este vorba doar despre crearea aluatului perfect sau găsirea celor mai bune ingrediente. Am crezut întotdeauna că pizza este un mod de a aduce oamenii împreună și de a crea conexiuni”, spune Michele Pascarella pe site-ul restaurantului.

Victoria Napoli On The Road vine după ce, în clasamentul de anul trecut, Una Pizza Napoletana din New York și I Masanielli din Caserta au ocupat împreună primul loc.

New York coboară pe locul al doilea, dar rămâne puternic reprezentat

Una Pizza Napoletana, din Manhattan, a coborât pe locul al doilea în clasamentul din 2026. Pe locul al treilea se află Confine, din Milano.

I Masanielli di Francesco Martucci, din Caserta, și Seu Pizza Illuminati, din Roma, ocupă împreună locul al patrulea.

Următoarea poziție este ocupată tot de două pizzerii: Pizzeria Sei din Los Angeles și Tony’s Pizza Napoletana din San Francisco, aflate la egalitate pe locul al cincilea.

Prezența americană este una dintre cele mai importante din clasament, cu 22 de pizzerii. New York City are șapte reprezentante în topul mondial, mai multe decât Napoli.

Chef Tony Gemignani, de la Tony’s Pizza Napoletana, spune că rezultatul reflectă anii de muncă dedicați perfecționării aluatului, alegerii ingredientelor și tehnicii.

„Acest clasament reflectă mulți ani dedicați perfecționării aluatului, găsirii ingredientelor potrivite și de calitate, fără compromisuri în ceea ce privește tehnica și lucrului alături de o echipă excepțională care rămâne dedicată respectării acestei meserii”, a declarat el pentru Food & Wine.

Italia are cele mai multe pizzerii în clasamentul mondial

Italia este țara cu cea mai mare reprezentare în ediția din 2026, cu 31 de pizzerii incluse în clasament. Statele Unite urmează cu 22 de locuri.

În total, clasamentul include pizzerii din 36 de țări.

Brazilia are, de asemenea, o prezență importantă, cu șase pizzerii. São Paulo se remarcă prin QT Pizza Bar, desemnată câștigătoarea premiului Pizza of the Year 2026 pentru pizza „Pomodori”.

O altă pizzerie din São Paulo, Leggera Pizza Napoletana, ocupă locul al șaselea în clasamentul mondial.

Cum este stabilit clasamentul 50 Top Pizza

Pentru realizarea clasamentului, inspectori anonimi vizitează pizzeriile și evaluează atât pizza, cât și experiența generală oferită clienților.

Printre criterii se numără pizza, serviciul, atmosfera restaurantului și oferta de băuturi. Sunt permise egalități între poziții, motiv pentru care topul mondial include în acest an 108 pizzerii, deși este prezentat drept un clasament al primelor 100.

Pizzeriile care apar în clasamentele regionale 50 Top Pizza sunt eligibile pentru clasamentul mondial.

Organizația este coordonată de trei curatori: somelierul și jurnalista gastronomică Barbara Guerra, autorul Luciano Pignataro și degustătorul de brânzeturi Albert Sapere. Toți trei au cel puțin două decenii de experiență în domeniul gastronomiei și al călătoriilor.

Top 10 pizzerii din lume în 2026

Napoli On The Road – Londra Una Pizza Napoletana – New York Confine – Milano I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Italia Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia Pizzeria Sei – Los Angeles Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco Leggera Pizza Napoletana – São Paulo RistoPizza by Napoli sta ca – Tokyo Baldoria – Madrid The Pizza Bar on 38th – Tokyo Razza – Jersey City, New Jersey

13 premii speciale acordate în 2026

Pe lângă clasamentul mondial, 50 Top Pizza a acordat 13 premii speciale pentru categorii care variază de la prepararea pizzei și deserturi până la cocktailuri și contribuția la cultura gastronomică.

Pizza Maker of the Year 2026: Daniel Semrani, Gigi’s – Sydney

Daniel Semrani, Gigi’s – Sydney Pizza of the Year 2026: „Pomodori”, QT Pizza Bar – São Paulo

„Pomodori”, QT Pizza Bar – São Paulo Best Pasta Proposal 2026: Pasquale’s – South Kingstown, Rhode Island

Pasquale’s – South Kingstown, Rhode Island Best Cocktail List 2026: Audace – New York City

Audace – New York City Made in Italy 2026: Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacia

Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacia Performance of the Year 2026: Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Italia

Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Italia Pizza Maker Mentor 2026: Giulio Adriani, Slice & Pie – Washington, D.C.

Giulio Adriani, Slice & Pie – Washington, D.C. Best Marketing 2026: Baldoria – Madrid

Baldoria – Madrid One to Watch 2026: Stretch Pizza – New York City

Stretch Pizza – New York City Best Dessert List 2026: IMperfetto – Puteaux, Franța

IMperfetto – Puteaux, Franța Best Fried Food 2026: 50 Kalò – Londra

50 Kalò – Londra Best Customer Satisfaction 2026: La Fenice – Pistoia, Italia

La Fenice – Pistoia, Italia Green Oven 2026: Seba’s – Uvita, Costa Rica

Unele pizzerii au primit, de asemenea, recunoaștere pentru activități caritabile și pentru contribuția lor la promovarea pizzei napoletane și a culturii pizzei.

Cum arată Top 10 al pizzeriilor din America

În clasamentul dedicat Statelor Unite, Una Pizza Napoletana din New York ocupă primul loc pentru al cincilea an consecutiv. Clasamentul include pizzerii din mai multe orașe și state americane.

Clasamentul american este următorul:

Una Pizza Napoletana – New York City Pizzeria Sei – Los Angeles / Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco Razza – Jersey City, New Jersey Truly Pizza – Dana Point, California Francesco Martucci Miami – Miami Don Antonio – New York City Jay’s – Kenmore, New York Ribalta – New York City / Rober – Chicago Leña – Cleveland, Mississippi Ken’s Artisan Pizza – Portland, Oregon

Clasamentul 50 Top Pizza USA a fost anunțat în luna iunie, iar Una Pizza Napoletana, a pizzaiolo-ului Anthony Mangieri, a ocupat primul loc pentru al cincilea an consecutiv.

În ediția mondială din 2026, însă, prima poziție a revenit pizzeriei Napoli On The Road din Londra.