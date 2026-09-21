Cercetătorii de la Institutul Național pentru Boli Animale de Înaltă Securitate (ICAR-NIHSAD) din Bhopal, India, au dezvoltat un vaccin viu atenuat împotriva pestei porcine africane (PPA), într-un moment în care autoritățile indiene continuă să se confrunte cu răspândirea virusului în mai multe regiuni ale țării.

Noul vaccin este unul indigen și utilizează un izolant indian de câmp al virusului PPA, aparținând genotipului II. Virusul a fost modificat prin deleții genetice și propagat în celule MA-104, o linie celulară disponibilă pe scară largă, potrivit euromeatnews.com

Potrivit cercetătorilor, vaccinul a trecut printr-o evaluare de laborator amplă, care a inclus teste privind sterilitatea, puritatea, siguranța, stabilitatea genetică, imunogenitatea și eficacitatea protectoare. Au fost realizate, de asemenea, studii pentru evaluarea riscului de reversie a virulenței.

Vaccinarea poate începe de la vârsta de opt săptămâni

Vaccinul este recomandat purceilor sănătoși începând de la vârsta de opt săptămâni. Schema de administrare presupune o injecție intramusculară de 1 ml, urmată de o doză de rapel la 14 zile după vaccinarea primară.

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Cercetătorii subliniază că noua tehnologie diferă de vaccinurile împotriva PPA autorizate comercial și utilizate în Vietnam. Acestea se bazează pe virusuri PPA modificate genetic și sunt produse în linii celulare brevetate.

În schimb, vaccinul dezvoltat în India utilizează linia celulară MA-104, disponibilă în mod obișnuit. Potrivit oamenilor de știință, această caracteristică ar putea reduce dependența de platformele de producție brevetate și ar putea facilita fabricarea vaccinului la scară mai mare.

„Acest vaccin indigen reprezintă o piatră de hotar majoră în eforturile Indiei de a se autosufici în dezvoltarea vaccinurilor veterinare și poziționează India pentru a deveni un furnizor major de vaccinuri împotriva PPA accesibile și de înaltă calitate pentru piața internațională”, au declarat cercetătorii.

India vrea să își reducă dependența de tehnologiile brevetate

Dezvoltarea vaccinului este prezentată de cercetătorii indieni drept o „descoperire tehnologică majoră”. Utilizarea unei linii celulare disponibile în mod obișnuit ar putea permite reducerea costurilor de producție și dezvoltarea unor capacități de fabricație scalabile.

Noul vaccin a fost „dedicat națiunii” de Shri Shivraj Singh Chouhan, ministrul Uniunii pentru Agricultură, Bunăstarea Fermierilor și Dezvoltare Rurală, în cadrul unui eveniment desfășurat la institutul ICAR din New Delhi.

Autoritățile și cercetătorii se așteaptă ca dezvoltarea vaccinului să contribuie la consolidarea măsurilor de prevenire și control al pestei porcine africane în India.

PPA a provocat pierderi importante în sectorul porcin

Pesta porcină africană a fost identificată pentru prima dată în India în 2020. De atunci, boala s-a răspândit în mai multe state și teritorii, cu un impact deosebit în regiunea de nord-est a țării.

Răspândirea virusului a provocat pierderi importante pentru crescătorii de porci și pentru industria porcină. Până în prezent, în absența unui tratament eficient sau a unui vaccin comercial aprobat în India, controlul bolii s-a bazat în principal pe diagnosticarea rapidă, sacrificarea animalelor infectate și aplicarea unor măsuri stricte de biosecuritate.

Dezvoltarea unui vaccin viu atenuat produs local ar putea schimba semnificativ instrumentele aflate la dispoziția autorităților indiene pentru combaterea PPA, în cazul în care acesta va parcurge cu succes toate etapele necesare pentru utilizarea pe scară largă.