Artisan Food Market, târgul dedicat producătorilor români și produselor artizanale, organizat între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională. Organizatorii anunță aproximativ 100 de expozanți

21 sept. 2026, Gusturi locale
Artisan Food Market, târgul dedicat producătorilor români și produselor artizanale, organizat între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională. Organizatorii anunță aproximativ 100 de expozanți
foto: unsplash.com
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Cuprins
  1. Târgul va include și conferințe, masterclass-uri și întâlniri B2B
  2. Ce produse vor putea fi găsite la Artisan Food Market
  3. Peste 300 de producători au participat la primele 12 ediții

Artisan Food Market, târgul dedicat producătorilor români și produselor artizanale, își mută ediția a XIII-a la Biblioteca Națională a României. Evenimentul va avea loc între 16 și 18 octombrie, într-un spațiu de peste 1.600 de metri pătrați, iar organizatorii estimează peste 25.000 de vizitatori.

După 12 ediții și peste 100.000 de vizitatori, Artisan Food Market își extinde formatul și schimbă locația. Ediția din octombrie va fi organizată la Biblioteca Națională a României, într-un spațiu de aproape zece ori mai mare decât cel utilizat anterior.

Organizatorii anunță aproximativ 100 de expozanți, inclusiv producători care participă pentru prima dată la un târg de profil sau care ajung pentru prima dată cu produsele lor la București.

Târgul va include și conferințe, masterclass-uri și întâlniri B2B

Noua ediție este construită în jurul mai multor tipuri de activități. Pe lângă zona de vânzare și degustare, programul va include masterclass-uri, demonstrații de live cooking, conferințe, dezbateri și ateliere pentru copii și adulți.

Organizatorii anunță și o componentă dedicată relațiilor dintre producători și profesioniștii din retail, HoReCa și comerțul specializat. Vor fi organizate întâlniri business-to-business și activări destinate dezvoltării unor colaborări comerciale.

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Printre temele propuse pentru conferințe se numără produsul local, sustenabilitatea, trasabilitatea și rolul gastronomiei în promovarea României.

„Artisan Food Market este unul dintre acele proiecte care s-a construit din oameni, înainte să fie construit din campanii. Am decis să ne alăturăm acestui proiect având în minte crearea unei comunități în jurul producătorilor români artizanali”, a transmis Loredana Albu, CEO Be Igloo PR, agenția care se alătură proiectului pentru strategie de comunicare, promovare și componenta media.

Ce produse vor putea fi găsite la Artisan Food Market

Vizitatorii vor găsi produse din mai multe categorii ale industriei alimentare, de la brânzeturi și produse din carne până la vinuri, pâine artizanală, produse apicole și conserve.

Lista anunțată de organizatori include brânzeturi maturate și proaspete, vinuri, produse din carne și vânat, pâine artizanală, miere și alte produse apicole, sosuri și condimente, dulcețuri, produse vegane, ciocolată, produse bio, uleiuri și distilate artizanale.

Evenimentul își propune să păstreze componenta de întâlnire directă dintre producători și consumatori, dar să ofere mai mult spațiu și pentru profesioniștii din industria alimentară.

Peste 300 de producători au participat la primele 12 ediții

Potrivit organizatorilor, în cele 12 ediții de până acum au participat peste 300 de producători unici, fiind prezentate mii de produse artizanale și lansate sute de produse în premieră.

Comunitatea cumulată a evenimentului a depășit 100.000 de vizitatori. Pentru ediția din octombrie, organizatorii estimează peste 25.000 de participanți.

Artisan Food Market XIII va avea loc între 16 și 18 octombrie 2026, la Biblioteca Națională a României, București.

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