Consulatul General al României la Szeged a marcat, pentru al doilea an consecutiv, Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, printr-un eveniment dedicat promovării patrimoniului culinar și viticol al României și consolidării relațiilor româno-ungare, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.

Manifestarea, desfășurată joi, a reunit peste 100 de participanți și a inclus discursuri, cântece și dansuri tradiționale românești, o expoziție gastronomică și prezentarea unor vinuri produse în România.

Gastronomia și vinul, instrumente de promovare turistică

Consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a subliniat rolul gastronomiei și vinului în promovarea identității naționale și a României ca destinație turistică. Diplomatul a amintit tradiția viticolă îndelungată a țării și faptul că România se numără printre primii zece producători de vin din Europa.

În opinia sa, produsele tradiționale și vinurile românești pot contribui și la apropierea dintre România și Ungaria, prin valorificarea tradițiilor comune și dezvoltarea schimburilor economice.

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30 de ani de la tratatul româno-ungar

Evenimentul a avut și o componentă diplomatică, marcând împlinirea a 30 de ani de la semnarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară. Documentul a fost semnat în septembrie 1996, la Timișoara.

Florin Vasiloni și-a exprimat speranța că manifestările de acest tip pot contribui la dezvoltarea dialogului bilateral și la punerea în valoare a legăturilor umane și a tradițiilor culinare dintre cele două țări.

Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc este celebrată în prima duminică din octombrie. Potrivit legii promulgate la 6 iunie 2025, sărbătoarea este marcată și în afara țării, prin evenimente culturale și de diplomație publică organizate de reprezentanțele diplomatice ale României.

La Szeged, ediția din acest an a combinat promovarea preparatelor și vinurilor românești cu un mesaj de cooperare economică și culturală între România și Ungaria.