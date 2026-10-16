KFC renunță la Pepsi după aproape 40 de ani și trece la Coca-Cola în restaurantele din SUA

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
KFC renunță la Pepsi după aproape 40 de ani și trece la Coca-Cola în restaurantele din SUA
Foto Dreamstime
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KFC a ales Coca-Cola drept nou furnizor de băuturi pentru restaurantele sale din Statele Unite, punând capăt unui parteneriat cu PepsiCo care durează de aproape patru decenii. Produsele Coca-Cola vor ajunge treptat în cele 3.718 restaurante KFC din SUA până în primăvara anului 2027, potrivit Reuters. Valoarea financiară a noului contract nu a fost făcută publică, notează Mediafax.

Lanțul american KFC a anunțat joi, 15 octombrie, că a ales Coca-Cola drept nou partener pentru furnizarea băuturilor în restaurantele sale din Statele Unite, scrie Reuters. Decizia încheie o relație comercială începută în urmă cu aproximativ 40 de ani, când PepsiCo a cumpărat KFC.

În 1997, compania a separat afacerile cu restaurante de activitatea principală, însă KFC a continuat să comercializeze băuturile PepsiCo. Parteneriatul s-a menținut inclusiv după ce lanțul de restaurante a ajuns în portofoliul Yum Brands. Așadar, decizia anunțată acum nu reprezintă doar schimbarea unui furnizor, ci și sfârșitul unei legături comerciale care a supraviețuit restructurărilor și schimbărilor de proprietate.

Pierderea KFC, o lovitură pentru PepsiCo?

Pentru PepsiCo, pierderea unui client cu mii de restaurante intervine într-un moment complicat. Compania încearcă să își redreseze vânzările de băuturi răcoritoare în Statele Unite, în timp ce divizia de gustări se confruntă cu presiuni generate de prețurile ridicate și de schimbarea preferințelor consumatorilor.

Directorul general Ramon Laguarta a recunoscut recent că revenirea creșterii și îmbunătățirea marjelor de profit durează mai mult decât anticipase compania. În paralel, investitorul activist Elliott Investment Management exercită presiuni asupra PepsiCo pentru vânzarea unor active cu performanțe slabe și îmbunătățirea rezultatelor operațiunilor din America de Nord.

Jay Woods, strateg-șef de piață la Freedom Capital Markets, consideră că pierderea unui partener atât de cunoscut poate afecta imaginea PepsiCo, chiar dacă impactul financiar exact nu este cunoscut.

Analistul a remarcat caracterul neobișnuit al schimbării, în condițiile în care doi dintre cei mai mari concurenți de pe piața băuturilor răcoritoare ajung să își dispute un partener comercial cu o asemenea istorie. Freedom Capital Markets deține acțiuni Coca-Cola, precizează Reuters.

Rivalitatea Coca-Cola – Pepsi se mută și în restaurante

Acordurile cu marile lanțuri de restaurante reprezintă o componentă importantă a competiției dintre Coca-Cola și PepsiCo. Coca-Cola este de mult timp furnizorul de băuturi pentru McDonald’s și Wendy’s, în timp ce PepsiCo are parteneriate cu Subway și Jersey Mike’s Subs.

PepsiCo furnizează băuturi și pentru Pizza Hut, care a trecut de la Coca-Cola la Pepsi în 2011. Nu este prima dată când un lanț important schimbă tabăra în această rivalitate comercială. În 2012, Dunkin a renunțat la PepsiCo în favoarea Coca-Cola, după un parteneriat de cinci ani.

În cazul KFC, schimbarea este însă remarcabilă prin durata relației anterioare și prin faptul că PepsiCo a fost, la un moment dat, chiar proprietarul lanțului de restaurante.

Se schimbă băuturile de la KFC și în România?

Deocamdată, decizia anunțată privește exclusiv restaurantele KFC din Statele Unite. PepsiCo a transmis Reuters că și-a reînnoit recent acordurile de furnizare cu restaurantele KFC International, precum și cu lanțul Taco Bell. Contractul cu Taco Bell are o durată de zece ani, potrivit unui reprezentant al companiei.

Așadar, schimbarea din SUA nu înseamnă că restaurantele KFC din România sau din alte piețe internaționale vor trece automat la Coca-Cola. Nu a fost anunțată o modificare similară pentru piața românească. Implementarea noului parteneriat din Statele Unite este programată până în primăvara anului 2027, când produsele Coca-Cola ar urma să fie disponibile în rețeaua americană KFC.

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